Prepara PAN denuncia por violencia de género ante ataques contra Margarita Zavala

El Partido Acción Nacional (PAN) prepara una denuncia por violencia política en razón de género ante las agresiones que recibe la diputada, Margarita Zavala cuando sube a tribuna, especialmente del parte del diputado, del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa, Cecilia Patrón secretaria general del PAN dijo que es lamentable la actitud que han tomado diputados de Morena y sus aliados, de atacarla mencionando su relación con el expresidente Felipe Calderón.

Recordó que en el pasado el petista ya fue obligado a disculparse con la legisladora panista Adriana Dávila tras insultarla en un acto público.

“Y lo que buscamos en el caso de Margarita como en el de todas las mujeres es que no haya más violencia contra las mujeres por la razón de simplemente de ser mujeres, entonces este análisis va a ser profundo, yo les voy a estar informando puntualmente de cómo vamos a llegar a esto, pero no queremos más Noroñavirus y no queremos que más gente se contagie con este horroroso virus que ataca sistemáticamente a las mujeres”, advirtió.