Preocupa a SSA desconocimiento mostrado por familiares de pacientes del Hospital General Las Américas

Al presentar el informe diario de la epidemia de Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell expresó su preocupación sobre la irrupción de familiares de personas internadas en el Hospital General Las Américas de Ecatepec, Estado de México.

En Palacio Nacional el funcionario lamentó el desconcierto y desconocimiento que manifestaron estas personas sobre la gravedad de la epidemia de Covid-19, al tiempo que hizo votos para que esta situación no haya sido motivada por las fake news que propaga la gente e incluso medios de comunicación.

“Lo que me parece también dramático es que no haya llegado información a todas las personas, o que a pesar de qué haya llegado la información haya personas que todavía no identifican a Kovi como una epidemia grave, espero que en ello no está involucrado lo que ha ocurrido de desinformación cuando hay personas que propagan desinformación o cuando hay medios de información que propagan desinformación”, apuntó.

Conferencia de Prensa:#COVID19| 2 de mayo de 2020#UnidosSaldremosAdelante https://t.co/1quJgHYyRJ — SALUD México (@SSalud_mx) May 2, 2020

De igual forma advirtió sobre la posibilidad de un contagio luego de que sin ninguna precaución las personas aparentemente abrieron las bolsas donde estaban depositados los cuerpos de sus familiares.

Además, Hugo López-Gatell manifestó su preocupación por el desconocimiento que tienen las personas sobre la forma en que el Covid-19 puede terminar en pocas horas con la vida de una persona que aparentemente ingresa bien a un hospital para su atención médica. En este sentido hizo hincapié en que los hospitales son sitios donde se les atiende a las personas y no donde se les provoca un daño.

“Obviamente la tercera cosa que me preocupa es que al no tener conciencia o conocimiento o aceptación de esta situación que se puede presentar así, como lo relataba dramáticamente la mamá de este muchacho, yo lo traje bien y murió, sí, en pocos minutos, en pocas horas una persona que aparentemente entra en buen estado puede perder la vida por el Covid (…) pero pudiera haber infección por la manipulación precisamente que ocurrió aparentemente del cuerpo de la persona que perdió la vida”, dijo.

Respecto al regreso voluntario de los médicos internistas a las unidades hospitalarias de todas las instituciones educativas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud les recomendó apegarse a los lineamientos y guía de sus mentores, así como no realizar procedimientos en donde expongan su seguridad.

“Apéguense a todos los lineamientos, lean la guía de control de infecciones que está disponible en el micro sitio gubernamental desde hace más de dos meses coronavirus.gob.mx, déjense guiar por sus mentores en la unidad clínica, atiendan a todas las indicaciones y sólo acepten practicar procedimientos que sean seguros, es preferente que ustedes se abstengan de practicar los procedimientos más riesgosos, en particular la intubación de las personas que necesitan apoyo mecánico ventilatorio”, puntualizó.

López-Gatell informó que México se registran 22 mil 088 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 6 mil 580 están en activo. Además reportó 2 mil 061 defunciones.