Preocupa a AMLO violencia constante en Guanajuato

Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que entre el 15 y 18 por ciento de homicidios dolosos del País se registren en el estado de Guanajuato, es algo “atípico” que le preocupa, y que requiere limpiar la Fiscalía General de Justicia local y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Aseguró esto al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre la polémica que surgió entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno del Estado, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras el operativo, detención y liberación de familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro.

“No es un asunto personal, están mal las cosas ahí en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el Estado”, acotó en el Salón Tesorería, durante la conferencia matutina de este miércoles.

El T-MEC ayudará a reactivar la economía. Conferencia matutina. https://t.co/uJ0uIj76za — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 1, 2020

López Obrador aseveró que “se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”.

“Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como Presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 2024 y me quedo campante, cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia, no es el pueblo el que manda?”, cuestionó.

Insistió en que la política debe medirse con resultados, y la violencia en Guanajuato está demostrando que debe haber un relevo, tanto en la procuración de justicia a cargo del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, y en la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, al mando de c.

“Un llamado a las autoridades de Guanajuato de manera respetuosa de su soberanía para que tomen cartas en el asunto, la FGR tiene que hacer lo propio, y yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del fiscal general Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza”, enfatizó.

El fiscal Gertz Manero comentó este martes que, “Guanajuato lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia”.

López Obrador se comprometió a blindar con más seguridad de la Guardia Nacional para darle protección a la gente, “no van a quedar en el desamparo, vamos a continuar con presencia en Guanajuato hasta lograr la paz y tranquilidad”.

“Hay un asunto muy complejo porque se dejó crecer, está muy arraigado, hubo tolerancia durante mucho tiempo, por eso cada vez que se quiere detener a alguien hay incluso movilización de personas, hay una red de base, una base de personas que ayudan, aprovecho para llamarlos a que no continúen con esas actividades porque se tiene información de que hay nóminas en donde se paga”, refirió una vez más.