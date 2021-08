PRD pide liberar al Rogelio Franco; dicen ya es diputado en funciones

Escucha la nota:



La fracción parlamentaria entrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades judiciales en Veracruz, poner en libertad al diputado federal Rogelio Franco.

A través de un escrito presentado ante la Mesa de Decanos del organismo parlamentario, y el cual fue leído en el Pleno, durante la Sesión Constitutiva de la LXV Legislatura, realizada este domingo 29 de agosto, el legislador “rindió protesta” formal, dijo el coordinador entrante, Luis Espinosa.

En entrevista, el líder de los perredistas en San Lázaro manifestó que desde la interpretación jurídica de su fracción, la toma de protesta del congresista es un hecho legal consumado.

De no ser puesto en libertad, las autoridades que lo mantienen privado de la libertad incurrirían en violación a una orden judicial, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que declaró a salvo los derechos políticos del señalado y resolvió que puede rendir protesta como diputado federal, sentenció.

“Desde el punto de vista de los bogados constitucionalistas, con la protesta de ayer, leída por el secretario de la Mesa y a la que da turno el presidente de la Mesa como decano, que es presidente de la Mesa, independientemente de que sea decano, Rogelio Franco es un diputado en funciones, que debe ser liberado de inmediato, tiene fuero y no debe ser retenido por una juez. Ya hoy le estamos pidiendo a la juez formalmente que lo libere, toda vez que ya es diputado”, enfatizó.

“Están presentándola justo ahora, con las pruebas, que son la carta sellada por la Cámara, pero no solo la carta, también el video que acredita que la carta fue leída por la Mesa Directiva, lo cual le da una legalidad importante. Si la carta no hubiese sido leída y aceptada por el presidente de la Mesa, independientemente de que sea decano es presidente de la Mesa en ese momento, si no hubiese sido leída, sí podría haber la interpretación si sólo con la carta habría sido suficiente”, argumentó.

Insistió en que el Tribunal Electoral determinó en resolución en firme, que Franco Castán puede rendir protesta como legislador federal, caso contrario al diputado federal sin fuero, por el Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, quien fue desaforado ante acusaciones por enriquecimiento ilícito.

Recordó que el presidente entrante de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez informó sobre el particular, que sometería el caso al análisis de los órganos jurídicos del recinto parlamentario, con el fin de determinar si el mecanismo empleado por el perredista es válido como toma de protesta o al estar preso, sus derechos políticos están suspendidos y no podría integrarse a la LXV Legislatura.