PRD pide formalmente citar a comparecer a López-Gatell

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió de manera formal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, avalar la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell.

La fracción coordinada por la diputada Verónica Juárez, señaló que el funcionario debe rendir cuentas ante el Legislativo, ya que las inconsistencias en la estrategia frente a la contingencia sanitaria por coronavirus, están generando riesgos a la salud de la población y mayores afectaciones a las actividades económicas.

Los perredistas en San Lázaro apuntaron que las “múltiples” contradicciones e inconsistencias en la información presentada diariamente por el funcionario federal, respecto a la evolución de la pandemia por Covid-19, obligan a llamarlo a dar explicaciones ante los diputados federales.

Recalcaron que la suspensión del llamado “semáforo epidemiológico” es altamente cuestionable, ya que genera incertidumbre en la población, confusiones sobre el manejo de la emergencia, falta de coordinación con las autoridades de los estados y genera mayor falta de certeza en materia de reactivación económica.

Indicaron que las declaraciones del subsecretario López-Gatell, respecto a que el semáforo epidemiológico no se podrá actualizar como venía ocurriendo, porque la información proporcionada por gobiernos estatales no es consistente, son irresponsables.

A las irregularidades atribuibles al subsecretario de Salud, se suman la negativa a recomendar el uso de cubrebocas y la aplicación masiva de pruebas, pese a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); así como la desestimación de indicadores y experiencias internacionales para atender la pandemia, dijeron.

Esas decisiones están generando mayores riesgos a la salud de la población y del personal médico que durante gran parte de la pandemia ha carecido de insumos de protección adecuados y suficientes para actuar, recalcaron.

La consecuencia de esos actos gubernamentales, es el alto índice de muertes de personal de salud que atiende a los enfermos de Covid-19; seis veces más alta que en China y el doble de los registros en esa materia en Italia, dos de los países severamente afectados por el virus, enfatizaron.

Consideraron que algunas de las declaraciones y acciones del vocero del Ejecutivo Federal para la pandemia han carecido de sustento científico, como en el caso de los cubrebocas y las pruebas de detección; aunado a que cedió a presiones para asumir una postura política de descalificación a las autoridades estatales y medios de comunicación, lo que ha desacreditado su propia labor.

La actitud complaciente ante conductas inapropiadas del Presidente de la República en el contexto de la pandemia, como no recomendarle el uso de cubrebocas, que no se sometiera a pruebas de detección de Covid-19 pese a que diversos integrantes de su gabinete se contagiaron con el virus y no suspender giras por el país, también ha sido imprudente, remarcaron.

“El doctor López Gatell, de manera servicial e irresponsable, permitió que se relajaran las medidas de confinamiento en el país, provocando los rebrotes que hoy asolan a las entidades federativas”, acusaron.

Por todo lo anterior, es necesario evaluar en una comparecencia el desempeño del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, demandaron los perredistas en San Lázaro.