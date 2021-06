PRD cuestiona negativa de AMLO para recibir a Silvano Aureoles

Escucha la nota:



La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que el Presidente de la República no haya querido recibir en Palacio Nacional al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien le llevó pruebas de la presunta intervención del crimen organizado en la elección en esa entidad, el pasado 6 de junio.

En redes sociales, el Sol Azteca y su líder nacional, Jesús Zambrano manifestaron total apoyo al gobernador Aureoles Conejo.

Recordaron que el pasado 24 de junio, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si el mandatario local tenía elementos, debía presentarlos, pero la mañana de este martes 29 de junio, no se le permitió el paso a Palacio por lo que no pudo presentarle directamente la documentación en su poder.

“En la mañanera del 24 de junio @lopezobrador_ pidió a @Silvano_A que probara sus acusaciones. El gobernador está desde las 6 am afuera de Palacio Nacional con las pruebas y el presidente no lo quiere recibir. A qué le tiene miedo? Por qué no quiere conocer las pruebas? @PRDMexico”, escribió Zambrano Grijalva en su cuenta en Twitter, @Jesus_ZambranoG.

Desde el PRD manifestamos total respaldo a @Silvano_A, la violencia e intromisión del crimen se hizo presente en las elecciones, hoy el gobernador lleva pruebas de ello a @lopezobrador_ pero no quiere recibirlas, evade su responsabilidad, la seguridad nacional es su competencia — PRD (@PRDMexico) June 29, 2021

El líder del perredismo aseveró que el tema de la intervención del crimen organizado en las elecciones en Michoacán, para favorecer al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es de seguridad nacional, no electoral.

“La presencia del crimen organizado en la #elecciones para hacer ganar al partido en el gobierno federal es un asunto de seguridad nacional, no meramente electoral, Presidente @lopezobrador_ #Michoacan @Silvano_A @PRDMexico”, advirtió.

La Dirección Nacional Ejecutiva del PRD se sumó a los mensajes de aliento al gobernador Aureoles, que se quedó esperando en una silla, frente a las rejas que bardean el Palacio Nacional, sin poder entrar ni ver directamente al Jefe del Ejecutivo Federal.

Desde el PRD manifestamos total respaldo a @Silvano_A, la violencia e intromisión del crimen se hizo presente en las elecciones, hoy el gobernador lleva pruebas de ello a

@lopezobrador_ pero no quiere recibirlas, evade su responsabilidad, la seguridad nacional es su competencia”, apuntó el partido en su cuenta oficial en Twitter, @PRDMexico.

Los perredistas replicaron los mensajes publicados por el gobernador michoacano, que en su cuenta en Twitter, @Silvano_A, también publicó fotos suyas para mostrar que desde temprana hora llegó a Palacio Nacional, donde esperó sentado en una silla y con unos documentos abrazados.