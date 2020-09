PRD afirmó que en elección de 2021 no harán alianzas con Morena

Escucha la nota:



El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que para las elecciones más grandes de la historia, que son las de 2021, van a realizar alianzas con casi todos los partidos, con excepción de Morena y sus aliados, porque el objetivo es quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, para ello se requiere un frente “que haga un gran acuerdo que no busque salvar a partidos sino al país de la catástrofe que estamos viviendo”.

En el evento virtual “Elecciones México”, explicó que si bien han caminado de la mano con Movimiento Ciudadano en las elecciones federales “ahora ellos han dicho tajantemente que no”, pero su decisión le parece “un error estratégico porque están pensando que se trata de conservar el registro y no se trata de que cada quien sobreviva por separado”.

“Desde luego con Morena, es al que hay que combatir electoralmente, y sus aliados el PT y el Verde yo no veo posibilidades, pero con los demás que estén dispuestos, en donde permita que bajo la lógica de un compromiso programático de ocho, diez o 20 puntos los que sean pero recoja lo fundamental de las aspiraciones de la gente”

Jesús Zambrano aseguró que las elecciones de 2021 se van a realizar bajo el asedio presidencial que un día sí y otro también “señala y acusa a la oposición y al árbitro electoral”, por lo que es importante evitar que el mandatario Andrés Manuel López Obrador intervenga en los comicios.

“Esta también bajo asedio del propio presidente López Obrador, todos los días de las últimas semanas lo ha estado atacando, buscando descalificarlo, el presidente López Obrador está decidido a ver en qué manera él mismo se mete a la boleta electoral indebidamente”

El perredista indicó “que regresó a la dirigencia nacional del sol azteca”, para no cometer los mismos errores del pasado como sujetarse a la lógica de los grupos internos y la imposición de candidatos que no tenían el perfil idóneo ni la honorabilidad, por lo que ahora ante cualquier sospecha les negarán las candidaturas y trabajan en poner filtros, entre ellos el certificado de no antecedentes penales y un compromiso firmado de que no están involucrados en ningún delito.