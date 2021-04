PRD acusa a Salgado Macedonio de tener ‘actitudes fascistas contra el INE’

Escucha la nota:



La representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral acusó a Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder nacional de Morena, de tener “actitudes fascistas” y “querer meter miedo” a los 11 consejeros electorales que este martes resolverán si restituyen o no la candidatura del morenista a la gubernatura de Guerrero.

Tras ampliar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la aprehensión de Rogelio Franco Castán, el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, señaló que hoy Salgado Macedonio “está amenazando la democracia y cree estar por encima de las leyes”.

“Son absolutamente reprobables las acciones que está llevando Félix Salgado Macedonio con la ayuda de Mario Delgado en el sentido de querer amenazar al árbitro electoral, hoy los mexicanos queremos democracia y necesitamos que exista un INE democrático e independiente, reprobamos esas actitudes fascistas, golpistas de querer inculcarle miedo a la autoridad electoral para que falle a favor de determinado candidato”, indicó.

Ávila recordó que son millones de mexicanos los que defienden al INE, por lo que no deben dejarse amenazar “por el grupo porril llamado Morena” y pueden “ratificar su decisión de retirar la candidatura a Salgado Macedonio y Raúl Morón” por no presentar en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña.

“Que no tengan miedo, que sepan que millones de mexicanos vamos a respaldar su decisión y que no se dejen amedrentar por este grupo porril, que se llama partido Morena, que encabeza Mario Delgado, y que no vamos a permitir que pongan de rodillas a los mexicanos, y lo que quieran ganar sea en las urnas, respetando la ley”.

El perredista se refirió a las declaraciones de Salgado Macedonio de que sí no le restituyen la candidatura a la gubernatura de Guerrero va a buscar a los consejeros electorales “hasta en sus casas”, y a que si no está en la boleta electoral “no habrá elecciones”.