Posponer viajes al extranjero, recomienda SRE ante fase más crítica de Covid-19

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior hizo un llamado a los ciudadanos que tienen previsto viajar al exterior, que pospongan sus planes y se queden en casa, ello, en el marco de la fase más crítica de la emergencia sanitaria por coronavirus.

“El llamado a que los mexicanos que no necesitan, que no sea esencial su viaje al extranjero, que no lo hagan por favor, y ahí también queremos pedir su apoyo, no hay condiciones actualmente. Idealmente que la gente se quede en casa, la Fase 3 está vigente aún, entonces ideal que todos los que puedan se queden en casa y evitemos los viajes internacionales”, remarcó el funcionario.

En reunión virtual con integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Julián Escutia, titular de la Dirección referida, calificó como “trágico” que hasta el momento, cerca de mil ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos hayan fallecido por Covid-19, la mayoría de ellos en Nueva York.

Expresó que la Secretaría está percibiendo un creciente interés de connacionales en el exterior con intención de regresar al territorio mexicano. Ello, sin dar números ni los nombres de los países en los que se encuentran.

Refrendó que en el caso de los mexicanos fallecidos por coronavirus en tierras extranjeras, la recomendación a las familias es cremar los restos, como parte de las medidas sanitarias de prevención de contagios.

En el encuentro también participaron Carolina Zaragoza, directora general de Servicios Consulares de la Cancillería; e Iván Sierra, director ejecutivo del Instituto Mexicanos en el Exterior.

Los funcionarios hablaron de las acciones emprendidas en la red consular de México en el exterior, para auxiliar a los connacionales que se encuentran en distintos países, enfrentando la emergencia sanitaria por Covid-19.

Agregaron que aunado a la problemática por coronavirus, en el territorio norteamericano el mes próximo, instancias legales determinarán si se elimina de golpe el programa de Acción Diferida para los Llegados en al Infancia, mejor identificado como DACA.

Si ello sucede, alertaron, habría más de 700 mil jóvenes que contaban con protección migratoria y que de un día para otra quedarán en calidad de indocumentados, pese a que tienen años residiendo en aquella nación e incluso han formado familias.

En ese marco, la presidenta de la Comisión e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julieta Vences, indicó que familias mexicanas en Estados Unidos han pedido ayuda, de manera desesperada, para repatriar los cuerpos de allegados fallecidos por coronavirus.