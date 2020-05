Posible encuentro entre AMLO y Trump dependerá de evolución de pandemia: embajadores

Escucha la nota:



La posibilidad de un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump para el próximo mes de julio en Washington, dependerá de la evolución de la pandemia por Covid-19.

Durante el webinar “Covid-19 Independencia y cooperación México-Estados Unidos”, organizado por la universidad de California, los embajadores de México, Martha Bárcena y de EEUU, Christopher Landau, destacaron la importancia de que se lleve a cabo esta reunión entre ambos mandatarios; sin embargo, consideraron que también se debe preservar la salud ya que implicaría la presencia de varias personas.

“Los presidentes tienen una excelente relación y han hablado durante la crisis como antes, y en la última conversación que sostuve dieron el mes pasado si se habló de una posible reunión este verano en Washington pero todo depende de la situación de salud pública porque una visita implica una reunión de muchas personas y eso ahora se ha vuelto muy complicado”, indicó Landau.

No obstante, confió en que se pueda llevar acabo, “yo creo que el presidente de Estados Unidos y el presidente de México se han reunido ya por casi un siglo en todas las administraciones así que sería muy triste si rompemos esa tradición”.

A su vez, Bárcena recordó que la última visita de un presidente mexicano a EEUU fue en 2017, casi tres años, y habitualmente se llevaban a cabo reuniones en uno u otro sentido. “Siempre las visitas de alto nivel son convenientes porque detonan una serie de acuerdos que a veces se tardan en encontrar”, consideró.

“Todo dependerá de la evolución de las condiciones de salud y sanitarias en ambos países. Tendremos que ir esperando los tiempos y midiendo los tiempos, de todas maneras como buenos diplomáticos prudentes nuestras embajadas ya empiezan a trabajar en escenarios de prospectiva, mera prospectiva, pero en este momento no están las condiciones sanitarias y de salud, no quiere decir que no puedan cambiar las próximas semanas”, expuso la diplomática.