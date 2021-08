Por tercer día López Obrador atraviesa cerco de maestros de la CNTE

Escucha la nota:



“Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente”, arenga desde Tapachula, Chiapas el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, luego de que por tercer día consecutivo tuvo que atravesar un cerco de cientos de maestros inconformes quienes, coreando el “Venceremos”, le pedían al primer mandatario mexicano una mesa de diálogo pero al ver que no serían atendidos, rompieron su protesta y dejaron pasar el vehículo en el que se transportaba el mandatario mexicano; “lamentamos que hoy él presidente no se baje ni siquiera un minuto”… “¡no somos la mamá del Chapo, por eso no nos atiende!”, le gritaban integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.

“Los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso. Lo hicieron el día viernes por la mañana; también, allá en Frontera Comalapa (el sábado anterior) y ahora aquí en Tapachula, y no pudieron detenernos”, señaló López Obrador.

“El presidente de México no puede huir, el presidente de México no puede ser rehén de nadie; a la mejor otros presidentes, pero un presidente legal, ilegítimamente constituido, no puede esconderse, ni puede huir, no puede ser rehén de nadie”, dijo el primer mandatario federal en medio de aplausos que le brindaron autoridades federales, estatales y municipales durante la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera.

“¡Imagínense que me paran y que me detienen y que yo firmó ahí cualquier compromiso, adquiero cualquier compromiso en esas circunstancia! pues no tendría yo autoridad moral y autoridad política. Les digo a los de la CNTE de Chiapas que entiendan que esos no son los modos. No es así”, reclamó López Obrador.

Al magisterio disidente, “los hemos atendido y quiero que sepan los maestros, las maestras, que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y con el magisterio nacional que al contrario, los hemos apoyado, como nunca, ya no hay maltrato. A las maestras a los maestros no se impuso la llamada reforma educativa, se respeta a las maestras a los maestros y estamos. haciendo todo por ayudar al magisterio Nacional”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

A decir de López Obrador, esto es un asunto meramente político, tiene que ver con una vanguardia, un grupo, no con todos los maestros… Estoy, al mismo tiempo, haciendo un llamado al magisterio de Chiapas y a los dirigentes para que consulten a las bases para que le pregunten a los maestros de Chiapas sí así se debe de tratar el presidente de México”, recriminó luego de que en las tres retenciones de este fin de semana tuvo que esperar de media hora hasta dos horas para que los inconformes abrieran su cerco y lo dejaran pasar para continuar con su gira por Chiapas.

“Es un asunto político porque un grupo una vanguardia nunca ha estado a favor de nuestro movimiento. Yo recuerdo que cuando luchábamos por triunfar para hacer a un lado al régimen de corrupción, de injusticias de privilegios, a los partidos reaccionarios y conservadores, había elecciones en Chiapas y en vez de que nos ayudarán estos dirigentes, esta vanguardia, quemaban las urnas, porque ellos no estaban de acuerdo con la vía electoral. Nosotros insistiendo de que se podía transformar a México por la vía pacífica, sin violencia y por la vía electoral y ellos llamando a no votar. esto sucedió durante mucho tiempo”.

Pero la gente al final entendió que esta era la vía; triunfa nuestro movimiento y ellos se quedan sin argumentos y ahora tienen que repetir y repetir de que ‘somos iguales que los que estaban antes’, porque si no ¿cómo justifican el que su actitud política no haya triunfado?”, señaló el presidente de la República.

“También quiero decir es un asunto politiquero porque los dirigentes, no los maestros, tienen diferencias con el gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el gobernador anterior (Manuel Velasco) con quien se llevaba muy bien y que en una de esas se siguen llevando muy bien. Entonces, para dejar mal al gobernador, pues como viene la prensa nacional y además son medios en su mayoría contrarios a nuestro movimiento, pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación”, comentó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. No creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras ya los maestros de Chiapas. Y cómo les gustan las consignas a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas. Yo les digo ¡Ni FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO) ni la CNTE detienen al presidente!”.

Por otra parte, desde la puerta de entrada al país para “chinos, alemanes, guatemaltecos, libaneses, españoles, japoneses, haitianos y hermanos todos del mundo”, el Director General del IMSS, Zoé Robledo, destacó que el Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera en Tapachula, Chiapas tiene como primer propósito recuperar la atención de diversos servicios:

“la pandemia y la reconversión nos llevó a posponer muchos servicios de otros padecimientos, por lo cual se han establecido como propiedades también a la par de atender COVID recuperar esos servicios. En este hospital ya se han llevado a cabo 16 cirugías de columna vertebral, 50 de desprendimiento de retina, 100 operaciones de cataratas, han nacido ya aquí dos veces trillizos, se ha dado a luz a una niña sana de mamá positiva por COVID. También, se salvó a una bebé prematura de ocho meses que fue intubada por COVID, y aquí fue llevada a cabo la primera operación de manga gástrica que se ha realizado en la historia de Chiapas a una paciente con obesidad mórbida”, detalló.

En 28 mil metros cuadrados de construcción, hay ocho quirófanos, 180 camas se van a 50 ya con 38 especialidades y subespecialidades incluidas las que son pediátricas que generalmente no se tienen en hospitales de segundo nivel. Además, de una unidad de cuidados intensivos para adultos y también pediátricos, sala de urgencias” donde atenderán mil 216 trabajadores del IMSS.

Por ultimo, Robledo Aburto indicó que en 50 días se han aplicado más de un millón de vacunas e. Chiapas, por lo que la entidad ha dejado de estar en el último lugar en inmunización anti COVID.