Por injerencia en el proceso electoral, TEPJF ordena a Segob sancionar a Sandoval Iñíguez

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) sancionar al cardenal en retiró, Juan Sandoval Íñiguez, y a otros ministros de culto por violar el principio constitucional de separación Iglesia-Estado durante el pasado proceso electoral.

Asimismo, los magistrados determinaron que el ex arzobispo de Guadalajara violó la veda electoral al difundir un video en el que hizo un llamado a votar en contra de los “que están en el poder (porque) se viene la dictadura o se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza”.

Te puede interesar: Senado de la República ratifica ascensos de grados del Ejército y Fuerza Aérea

Al respecto, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, destacó que no se pueden permitir este tipo de injerencias, ya que la inspiración celestial no garantiza que van a llegar las mejores personas en los cargos de elección popular.

“Esto no se debe de permitir, los votos no son cosas celestiales, ni espirituales. Se trata de generar votos con conocimiento, con información, a partir de ponderar otras cosas y justo por eso es que esto se debe de respetar porque la inspiración celestial no nos va llevar a tener a las mejores personas en los cargos de elección popular.