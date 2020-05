Por corrupción en Conade, diputados llamarán a comparecer a Ana Guevara

Escucha la nota:



La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados volverá a llamar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, para que aclare las irregularidades en el uso de los recursos asignados a dicha instancia y que son investigadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En reunión virtual, legisladores de oposición y mayoría coincidieron en que la funcionaria debe rendir cuentas ante el Legislativo, y no se puede seguir negando a acudir al llamado formal que se le formulará nuevamente.

*Información relacionada: PAN pide a FGR no dar por cerrado la compra de ventiladores para Covid-19

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Alan Falomir, puso el tema a discusión, al recalcar que es obligación de los congresistas citar a la encargada del deporte a nivel nacional, para que aclare, desmienta o confirme los señalamientos por corrupción que se le han formulado.

“A la brevedad y en cuanto sea posible y en cuanto regresemos a nuestra actividad legislativa directamente ahí en San Lázaro, la reunión con la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, bueno a mí, un día y sí y un día no me preguntan sobre todos los actos de corrupción que siguen saliendo, algunos son presuntos actos, otros son actos ya calificados como de corrupción por la autoridad, entonces sí me parece que la Comisión tenemos la obligación de citarla a comparecer”, dijo.

“Todo debe culminar en una sanción para los funcionarios de la Conade, ya sea administrativa o penal, porque estamos hablando de peculado, porque han sido cómplices estos funcionarios de la Conade y eso que solamente se auditó, solo se les auditó la mitad del año 2019, cuyo monto como les mencioné, supera los 50 millones de pesos”, consideró el diputado presidente de la Comisión legislativa, Ernesto Vargas.

Subrayó que en repetidas ocasiones se han girado citatorios a Ana Guevara, a fin de tratar las irregularidades en el deporte, pero se ha negado a dialogar.

Agregó que las denuncias refieren a la compra de materiales y equipos deportivos a través de “empresas fantasma”; la contratación de amigos, familiares y allegados a los altos directivos de CONADE, en puestos destinados a personal de apoyo y atención a los atletas; así como la entrega directa de recursos a federaciones; y el desvío del erario destinado al Fideicomiso del fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El congresista del Partido Encuentro Social (PES) fue enfático en señalar que todas las anomalías denunciadas ante la Función Pública (SFP) por él mismo y otras personas, están plenamente documentadas y acreditadas.

Aclaró que la insistencia de los congresistas por tratar el tema con Guevara Espinosa no es un ataque político, como ella ha acusado, sino que se busca transparentar el uso del presupuesto y ejercer la función del control del Ejecutivo, a través del Legislativo.

Vargas Contreras dijo no tener problemas personales con la referida, por el contrario, su carrera deportiva es admirable, pero como administradora, recalcó, ha sido decepcionante y lamentable.

En su intervención, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Erik Morales, pidió que la reunión señalada no tenga como fin “ajusticiar” a Guevara Espinoza, sino darle la oportunidad de hablar de los problemas en CONADE y de la entrega de apoyo a unos atletas sí y a otros no.

El también campeón del boxeo mexicano pidió que se le invite sin ánimo de “pelear”, pero con la intención de que aclare el uso de los recursos destinados al organismo a su cargo.

“No hay que hacer leña del árbol caído ni juzgar antes de tiempo”, agregó.

En el intento de defender a Guevara, Morales Elvira señaló que si bien Guevara y Conade no son las mejores en comunicación, debería tener “un poco de decencia” y comparecer para aclarar si es culpable.

Sería lamentable que una deportista como ella, haya incurrido en ese tipo de responsabilidades, añadió.

A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elena García Gómez, pidió a la directiva de la Comisión de Deporte en San Lázaro hacer lo posible por concretar la reunión con Conade, y la titular sigue negándose, habría encontrar el modo de obligarla.