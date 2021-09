Políticos de oposición invitados por AMLO a su gobierno, ejercen resiliencia política: PRI

En la Cámara de Diputados, las más recientes invitaciones del Presidente de la República, a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso del Partido Acción Nacional (PAN), a formar parte de su equipo de gobierno, no cayeron mal entre integrantes de la bancada del tricolor.

El diputado federal priísta, Gustavo Cárdenas, indicó que dichas acciones forman parte de la “resiliencia” política y de la capacidad de adaptarse a las circunstancias que se presentan en el país.

También, agregó, de la dinámica de acuerdos entre los distintos partidos.

“Acuerdos que hay entre las diferentes fuerzas políticas y las invitaciones que se hacen a veces de un gobierno que no forma parte ideológicamente o que no coincide ideológicamente con otro partido, es parte de la resiliencia política, es la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, en donde no solamente las diferencias se pueden dar, sino también las coincidencias, y encontrar en las coincidencias la posibilidad de ser mucho más asertivos y mucho más eficaces en la solución de los problemas del país”, indicó el diputado Cárdenas Monroy.