Política social de AMLO no genera crecimiento, sino pobres: PAN

La política social del Gobierno Federal, sustentada en la entrega de pensiones y cantidades en efectivo a determinados grupos de la población, a través de programas sociales, no es la vía para la reactivación económica ni para generar crecimiento ni para fortalecer la capacidad productiva, advirtió la diputada federal del PAN, Teresa Castell.

La legisladora sentenció que ese tipo de estrategias, sumadas a contingencias como la pandemia por COVID-19, son las que están convirtiendo al país en “una fábrica de pobres” y de personas que “no quieren trabajar”.

Castell de Oro Palacios añadió que en la actual administración existe una condena permanente contra las acciones de gobiernos anteriores, cuando la política social y económica vigente, ha demostrado que no es adecuada y sólo está fomentando la pobreza.

“Y ahora resulta que son los peores, tenemos cada vez más problemas con el tema de la reactivación económica porque no les interesa y no están preocupados en eso. Regalar el dinero no es la vía, porque entonces haces a gente que no quiere trabajar”.