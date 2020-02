Polevnsky pide a Ramírez Cuellar leer el estatuto de Morena “para que no anden generando pena ajena”

Escucha la nota:



La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que ella es la única que tiene personalidad jurídica en el partido para acudir ante el Instituto Nacional Electoral como dirigente, por lo que el acto al que está convocando Alfonso Ramírez Cuellar el próximo jueves es “para la foto porque validez no tiene ninguna”.

En reunión del Comité Ejecutivo Nacional, pidió a sus compañeros de partido leer los estatutos de Morena “para que no anden pasando penas, o no anden generando pena ajena”, y les recordó que los acuerdos del Sexto Congreso Nacional en donde eligieron a Ramírez Cuellar tiene cientos de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las cuales una es de ella.

“A mí me da mucha pena decir que me encuentro con gente que viene de otros partidos, que ya tiene experiencia en otros partidos, pero que no sabe nada de partidos, que no sabe nada de estatutos, que no saben nada de leyes electorales, por qué, porque el INE solo puede recibir documentos de quien esta validado para entregarlos, yo en el papel que tengo en este momento como secretaria general en funciones de presidenta soy la única que tiene personalidad jurídica para presentar documentos”

Sentenció que la elección de Alfonso Ramírez Cuellar es “impropia” porque no estuvo apegado a la ley y señaló que la actuación del diputado con licencia “esta al margen de los principios y educación.

“No me ha hablado, el diputado esta mintiendo, yo traje mi teléfono para mostrarles que no tengo una sola llamada de él, tengo una de 2018, cada que va a una entrevista reviso mi teléfono reviso si me mando un mensaje porque cada que va una entrevista dice que saliendo me va a marcar, dice saliendo la busco, pues yo no sé saliendo de dónde”

Yeidckol Polevnsky advirtió que le están haciendo mucho daño al partido “porque su actuación no es lógica ni normal” y si bien merecen sanciones estas no se han impuesto porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia “es parcial”.

Sobre el Instituto de Formación Política, Polevnsky, explicó que no les ha dado dinero porque no pueden “hacer una caja chica”.