Polevnsky impugnará ante TEPJF elección de Ramírez Cuéllar

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que fueron destituidos presentarán en los próximos cuatro días diversas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la organización y los resolutivos del sexto Congreso Nacional.

En la reunión del CEN para “emitir un posicionamiento”, Polevnsky enumeró que el congreso fue ilegal porque no cumplieron con los requisitos para su convocatoria, no contaron con el quórum necesario, no cumplieron con lo que establece el estatuto y Alfonso Ramírez Cuéllar era inelegible porque era diputado activo y debió renunciar antes.

Audio impugnación“El tema va por dos rutas, cada compañero al que fue destituido tendrá que meter su juicio de defensa de derechos, su JDC, porque tienen toda la razón porque no hay razón para que los destituyeran… Yo debo interponer una por la falta de respeto al estatuto, permitir que pase esto es que puedan brincarse el estatuto una y otra vez”, aseveró.

Yeidckol Polevnsky pidió a Alfonso Ramírez Cuéllar, designado por una corriente de Morena como dirigente nacional de transición, que “se lo tome con calma” y esperar a que el Tribunal decida, antes lo invito a tomar un café, desayunar o comer para hablar sobre Morena.

Incluso, señaló que el grupo de Bertha Luján, Héctor Díaz Polanco y Gabriel García Hernández tienen una falta de costumbre para respetar la legalidad.

“Más que pericia es falta de conocimiento al estatuto, y falta de costumbre de respetar la legalidad, yo no sé si así se hacía en los partidos donde ellos vengan, yo vengo de un organismos empresarial en donde se respeta el estatuto y donde se respetan las leyes, lo que si se es que Morena tiene un estatuto y tiene que ser respetado; y si permitimos que se falte al respeto acaban con el partido”, sentenció.

Polevnsky señaló que ella es secretaria general en funciones de presidenta y pidió no llamar “espurio” a Ramírez Cuellar.

Por último, adelantó que en un futuro pedirán a todos los militantes de Morena un examen de estatutos para evitar que sean los morenistas quienes “violenten sus reglas”.