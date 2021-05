Poder Judicial no puede estar bajo presión ni amenazas del Ejecutivo: legisladores

Escucha la nota:



El Poder Judicial en México debe ser una instancia fuerte, no estar bajo presiones ni amenazas del presidente de la República, de otro modo, la democracia no podrá seguir en construcción, advirtieron diputadas y diputados federales.

Al inaugurar un seminario sobre la más reciente reforma al Poder Judicial, que amplió dos años el mandato del actual presidente de la Suprema Corte, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri; las coordinadoras de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez; del Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola Loya; así como el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en ello.

En el mismo sentido se manifestó el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, quien calificó como “vergonzosa” la actitud de sus compañeros de fracción en San Lázaro, que aceptaron actuar como “peones” a las órdenes del presidente de la República.

La norma será impugnada, porque es inconstitucional y es una clara intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, recalcaron.

“Porque un Poder Judicial fuerte es fundamental para el equilibrio y la separación de poderes en México, y sólo a través de la separación de poderes y de una colaboración enmarcada en la Constitución es posible continuar construyendo la democracia en nuestro país”, apuntó la diputada Sauri Riancho.

“En esta discusión de la Ley Zaldívar, quedaron evidenciadas las intenciones de concentrar el poder a favor de unos cuantos, y se señalaron lo grave y burdo de la inconstitucionalidad de esta reforma. No solo contraviene de manera vergonzosa nuestra Constitución Política, sino que también compromete la independencia del Poder Judicial. Advertimos que puede influir en el nombramiento de cientos de jueces y magistrados o forzar el retiro de juzgadores que le sean incómodos al Ejecutivo Federal”, alertó la diputada Loya Hernández.

“Corremos el riesgo del retorno a una presidencia imperial que no deseamos, y que los poderes ya no sean poderes, sino quereres Legislativo y querer Judicial. Hoy estamos frente a un conjunto de riesgos que no podemos permitir. El Poder Judicial, por su propia naturaleza debe estar exento de todos los vaivenes, tentaciones de juicios de partido y de ideología, debe ser precisamente el garante de nuestra Constitución”, añadió el coordinador panista, Romero Hicks.

La coordinadora del Sol Azteca, Verónica Juárez, señaló que el artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, muestra claramente la intromisión del Ejecutivo Federal que, como ha hecho con la Fiscalía General de la República (FGR), tiene un “fiscal carnal” del Presidente, pretende tener un “ministro carnal” presidiendo la Suprema Corte.

La democracia, remarcó la diputada Juárez Piña, no es posible sin un Poder Judicial independiente y autónomo.