Poca venta de boletos del avión presidencial; otros aseguran que es un éxito

El sorteo de la Lotería Nacional con motivo del avión presidencial no ha sido lo suficiente atractivo para su venta, aunque para otros, la experiencia ha sido un éxito.

Los expendidos de la Lotería, alejados de la zona centro, lucen vacíos y los encargados aseguran que son pocas las personas que han mostrado interés en adquirir tan sólo un cachito cuyo valor es de 500.

“No he vendido muchos cuando me preguntan por el precio del cachito no me lo compran y menos una serie si el cachito cuesta 500 menos van a pagar la serie… nosotros lo estamos viendo muy duro en está pandemia lo vemos muy duro, las ventas son muy escasas y los boletos que nos dieron para la rifa del avión presidencial las ventas son muy bajas, la gente se espanta con los precios, quisiéramos vender un poco más.

Algunos que tienen fe y deseo de obtener un premio para este 15 de septiembre no dudaron en acudir al templo de San Hipólito para pedir un poquito de apoyo

“Si ya lo compre mi boleto ahora voy a pasar a ver a San Judas para ver si me hace el milagro de un premio, hay que pedirle con mucha fe pa que nos haga el milagro”, apuntó.

Algunos vendedores, sabedores de la historia del sorteo de la lotería nacional explicaron que por muchos años se dejó de hacer promoción por parte de los presidentes y esta tarea quedó solo en manos de secretarios de estado.

Las conferencias mañaneras de Lopez Obrador contribuyeron también, en otros puntos de la ciudad, como el centro histórico a la venta de boletos.

Afuera del templo de San Hipólito, en un puesto de metal, sobre avenida Hidalgo, la vendedora se inspira en un muñeco con la figura de Andrés Manuel López Obrador.

“El día de ayer se terminaron pensamos que nos íbamos a quedar con un poquito más pa el 15, pero no ya se terminaron, teníamos 13 cachitos y se acabaron con ellos dos, vendí 20 series.

“Cuando empezó a sacarlo en las mañaneras fue cuando la gente empezó a venir más, hacían vaquitas la mayoría de la gente eran de la clase trabajadora eran los que venían a comprar

Todo listo para él dicho sorteo que se llevará a cabo este martes por la tarde, en un evento en el que no habrá avión presidencial.

@amarilloalarcon