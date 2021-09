Plataforma Ciudadana de Fosas busca llenar el vacío de información sobre el tema

Escucha la nota:



Organizaciones civiles anunciaron el lanzamiento de la Plataforma Ciudadana de Fosas, que busca resarcir el vacío informativo que existe sobre este tema y ofrecer un mejor diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno, ante la resistencia de autoridades de distintos niveles para ofrecer información.

La plataforma reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en el país reportadas por la prensa, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, éstas últimas obtenidas mediante solicitudes de información.

Información relacionada: Suman 19 homicidios dolosos en CDMX en ocho días de septiembre

El periodo en el cual se pueden consultar datos abarca de 2006 a 2020.

Se trata de un trabajo realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, ARTICLE 19, Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group.

Durante la presentación, donde estuvieron presentes representantes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desparecidas, Carlos Dorantes Oficial del Programa de Derecho a la Información de ARTICLE 19, criticó los datos que ofrecen las autoridades a las víctimas.

“Todas las autoridades tienen la obligación de hacer disponible información de manera oportuna, verificable, comprensible, actualizada, completa y escuchando lo que nos comparten, la información no es verificable, no es oportuna, llega tarde, no es comprensible no está actualizada, ni tampoco está completa”, destacó.

Por su parte, Bibiana Mendoza del colectivo Hasta encontrarte de Guanajuato, dijo que los familiares de personas desaparecidas fungen como investigadores y además deben mendingar información que por derecho se les debe entregar.

“Logramos que el término de fosa clandestina se incluyera en la ley, pero cuando no hay una voluntad para ayudar a la ciudadanía que sufre la desaparición de un ser querido, ni aunque vengan 20 mil términos en la ley”, afirmó.

La plataforma puede consultarse en la siguiente dirección, https://plataformaciudadanadefosas.org/