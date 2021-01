Pintamos nuestra raya con Movimiento Ciudadano: PAN

El líder del blanquiazul, afirmó que al no ir en alianza con ningún partido demuestra una complicidad inconfesable en lo federal.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que “pintaron su raya” con Movimiento Ciudadano en los comicios de junio próximo “porque se deben definir como oposición al régimen autoritario que representa el gobierno federal”.

De gira por Jalisco, aseguró que Movimiento Ciudadano debió escuchar a la sociedad que les pedía no dividirse sino “integrar una coalición opositora para integrar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados”.

“En Acción Nacional hemos definido pintar nuestra raya con el partido Movimiento Ciudadano, porque se es o no se es opositor de un régimen autoritario que busca concentrar todo el poder y todos los recursos. Desaparecer los órganos autónomos e instituciones y que busca perpetuarse en el poder a nivel nacional”.

El panista afirmó que Movimiento Ciudadano al no ir en alianza con ningún partido “demuestra una complicidad inconfesable en lo federal, donde pareciera que aquí en Jalisco sólo importa que se privilegiara lo local y se negocia y se consiente en lo federal”.

Se es o no se es opositor al retroceso, a la destrucción, a la incapacidad y a la corrupción cínica del gobierno; porque en algo tan importante para México no puede haber medias tintas ni ambigüedades, porque se es o no se es, porque más allá de discursos y de posicionamientos públicos, se tenía que hacer lo necesario para combatir a ese régimen autoritario y regresivo, señaló.