¿Piensas viajar a Estados Unidos?, toma en cuenta los nuevos requisitos

A partir del 8 de noviembre ya se puede viajar a Estados Unidos, ya que la Casa Blanca abrirá las fronteras a todos los viajeros que quieran visitar el país, siempre y cuando estén vacunados.

Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, el país vecino del norte decidió cerrar las fronteras para el tránsito de personas y actividades no esenciales y dejarlas abiertas únicamente para aquellas áreas prioritarias.

Con esta medida se espera que el turismo entre México y Estados Unidos, pero también Canadá, se recupere poco a poco, especialmente en las ciudades fronterizas que han sufrido los mayores impactos por el cierre de fronteras derivado de la pandemia.

¿Qué requisitos debo cumplir para viajar como turista a EU?

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, uno de los principales requisitos para poder ingresar a territorio estadounidense por tierra o aire es tener el esquema completo de vacunación.

Pero no sólo eso, también los viajeros deberán presentar el certificado de vacunación que acredite que están inmunizados con las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y, obviamente, pasaporte y visa vigentes.

¿Cuáles vacunas están autorizadas por la OMS?

Estados Unidos determinó que quienes quietan ingresar a su territorio por las vías mencionadas deberán estar inmunizados contra Covid-19 con las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas son:

-Pfizer-BioNtech

-AstraZeneca

-Janssen (Jonhson&Johnson)

-Moderna

-Sinovac

-Sinopharm

Esta nueva medida será aplicable para todos los viajeros que quieran entrar a Estados Unidos, ya sea por avión, vía terrestre o en ferry, es decir, a bordo de embarcaciones por los puertos marítimos.

En el caso de ingresar vía aérea, es importante que tengas en cuenta que también se te solicitará presentar una prueba negativa de Covid-19, ya sea PCR o antígeno.

¿Los niños no vacunados pueden entrar?

Respecto a los niños no vacunados, los los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, serán los encargados de definir los criterios para permitir el ingreso de menores no inmunizados, toda vez que aun no hay vacunas aprobadas para niños menores de 12 años en ese país.

Aún no queda claro tampoco si habrá restricciones para los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 18 años, que ya pueden recibir la vacuna en territorio estadounidense pero a la que no han tenido acceso en muchos otros países, como México.

Es importante tener en cuenta todos estos datos para viajar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre y evitar que te nieguen el acceso por incumplir los requisitos.