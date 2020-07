Piden Villavicencio y Muñoz Ledo mesa de trabajo urgente sobre Ingreso Único Vital

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, Gabriela Cuevas y Porfirio Muñoz Ledo refrendaron el llamado urgente a todos sus compañeros en el recinto, a convocar a una mesa de discusión sobre el “ingreso único vital”.

En ese marco, el diputado Muñoz Ledo calificó como una discusión “un poco inútil” y “tonta”, negarse acceder al crédito internacional, cuando la administración pública federal tiene plena solvencia para hacerlo.

Señaló que muchos de sus compañeros en Morena rechazan el planteamiento del ingreso único, porque votan “por línea” y temen que esa medida se considere sustituta o competencia de las pensiones que ya entrega el Gobierno Federal.

Los apoyos económicos que el Ejecutivo da a grupos vulnerables, pero no a toda la población que vive en pobreza, pobreza externa y que con la pandemia de coronavirus perdió sus ingresos, ya están inscritos en el artículo 4 de la Constitución, remarcó.

“Respecto a la reacción de algunos compañeros, es que algunos todo lo hacen por línea. Está convencido el compañero Mario Delgado, yo he hablado con él, yo no sé que ha hecho declaración, tienen terror de que se considere que esto sustituye a los programas sociales como adultos mayores, como jóvenes en busca de trabajo, grupos vulnerables. No se preocupen, eso ya está en la Constitución, esos son complementarios”, manifestó el expresidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo.

“Y además decirles que no podemos aceptar que México sea el único país en toda la región, y así lo dice claramente la CEPAL, que no esté discutiendo ya en una mesa de trabajo, las diferentes propuestas que están ingresadas, para logremos conformar este estado de bienestar, que reconozca este ingreso básico ciudadano, que entendamos que va a ser un apoyo escalonado, iniciando por los más pobres”, apuntó la diputada Villavicencio Ayala.

Lo anterior, al referir que de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía en la región caerá más de 9 por ciento; el número de personas en pobreza pasará de 186 millones a 231 millones; y las personas en pobreza extrema, de 68 a 96 millones.

En México, agregó, el número de personas en condiciones de pobreza se incrementará en 9.8 millones y habrá 10.7 millones de personas padeciendo pobreza extrema.

La cuarta parte de la población, alertaron, vivirá en esas condiciones y por ello es indispensable actuar.

Agregaron que la CEPAL ha recomendado a México implementar líneas de acción que incluyen el ingreso básico de emergencia.

Los congresistas insistieron en que su propuesta de reforma al artículo 4 constitucional, promueve “un piso mínimo de igualdad” para todos los ciudadanos, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo universal, al cual definieron como un elemento más del estado de bienestar que impulsa la presente administración.

Señalaron que al ingreso único vital, podría sumarse el ingreso de emergencia en casos de problemáticas como la que vive el país, a causa de la pandemia por Covid-19.

La mesa de trabajo que solicitaron abrir, abundaron, podría integrar el resto de las iniciativas de reforma presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), a fin de elaborar un proyecto integral sin colores partidistas.

La propuesta del ingreso vital, aclaró el diputado Muñoz Ledo, no es del PAN, que rechazó aprobarla en la Constitución de la Ciudad de México, para lanzarla como promesa de campaña. Es una idea que la izquierda ha planteado históricamente, refrendó.

Si hubiese conciencia pública sobre las dimensiones que la crisis económica tendrá en México y que será más profunda que en otros sitios del mundo, añadió el legislador, el Ejecutivo Federal admitiría cambiar el rumbo del desarrollo, intensificar la inversión interna, pedir crédito internacional y aplicar el ingreso vital.