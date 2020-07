Piden resultados sobre detenciones de implicados en el caso Iguala

Al cumplirse 70 meses de los hechos registrados en Iguala; padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa emplazaron al gobierno federal para que, a más tardar, el 7 de agosto dé resultados sobre las detenciones de los implicados en este caso.

Al encabezar un mitin en el Antimonumento, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, afirmó que para romper el pacto de silencio es necesario dar resultados para tener certeza sobre el paradero de sus hijos.

Asimismo, reprochó que al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) aún prevalezca la corrupción para liberar a los implicados en este caso, lo que quedó demostrado, dijo, con la liberación de Ángel Casarrubias Salgado, El Mocho, identificado como líder del grupo criminal de Guerreros Unidos.

“Si en verdad se quiere romper el pacto de silencio, exigimos que empiecen las detenciones; por eso, desde este lugar, emplazamos a este gobierno que si para el 7 de agosto no hay ningún detenido, entonces las madres y padres de familia cambiaríamos también la estrategia de la exigencia. Ya llevamos varios meses de reuniones, llevamos varios meses de información, pero hasta ahorita no hay ningún detenido que en verdad nos dé la certeza de saber el paradero de nuestros jóvenes”.

En su oportunidad, Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre, aseveró que no descansará hasta tener el cuerpo completo de su hijo y hasta que los responsables sean castigados. Por ello, advirtió que en caso de ser necesario, acudirán a la embajada de Canadá para exigir la extradición de Tomás Zerón.

“El 7 de agosto ya debe de haber responsables de funcionarios que distorsionaron la investigación, esperemos que haya resultados y si no pueden extraditar a Tomas Zerón de Lucio, tenemos que ir a la embajada, tenemos que exigir que no lo estén protegiendo y si tiene mucho dinero, quiero decirle que con nosotros no va a poder, vamos a señalar a todas aquellas personas involucradas, el 27 batallón, (Salvador) Cienfuegos no se le ha tocado, queremos castigo también para él”.