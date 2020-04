Piden facultar al Legislativo para sesionar y aprobar dictámenes a distancia

Escucha la nota:



El Poder Legislativo debería tener la facultad de mantener trabajos parlamentarios y tomar decisiones por vía remota y con pleno valor legal a distancia, en casos de emergencia como el que se vive a causa del coronavirus, propuso la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

Los legisladores coordinados por la diputada Verónica Juárez, plantearon reformas al artículo 68 de la Constitución para establecer un protocolo de actuación y apoyo con recursos tecnológicos, a fin de mantener trabajos durante emergencias que impidan sesionar de manera presencial en los recintos parlamentarios.

Las disposiciones aplicarán en ambas cámaras del Congreso, cuando se vean obligadas a suspender de manera extraordinaria las sesiones y reuniones presenciales en sus respectivas sedes, derivado de emergencias sanitarias o de restricción y suspensión de garantías, plantearon.

Añadieron que los trabajos a distancia incluirán discusiones y votaciones, garantizando en todo momento la transparencia y publicidad de las sesiones que se lleven a cabo en ese formato.

Lo anterior, agregaron, dará certidumbre legal al quehacer parlamentario en condiciones de excepción, como la que viven México y el mundo.

Propusieron que puedan registrarse votaciones a distancia, únicamente cuando no se pueda sesionar por causas de epidemia grave de salud, peligro de invasión de enfermedades exóticas, o cuando se emita decreto de suspensión de garantías, de acuerdo al artículo 29 constitucional.

“Es por ello que, incorporando los avances tecnológicos, el Poder Legislativo de nuestro país debe encontrarse a la vanguardia para la implementación de mecanismos que permitan la continuación de los trabajos legislativos, de manera no presencial, pero que se garanticen la máxima publicidad y la transparencia en la toma de decisiones”, dice el texto de la propuesta.

Agrega que las labores del Poder Legislativo son imprescindibles para contribuir a enfrentar contingencias como la que se vive a nivel global con el COVID-19; sin embargo, la Constitución no contempla trabajos parlamentarios a distancia; y las leyes en la materia tampoco prevén protocolos de actuación no presencial en comisiones ni en el Pleno, es decir, cuando los congresistas no pueden presentarse personalmente en las sedes parlamentarias.