Pide SSA celebrar a papás a la distancia y evitar regalarle un riesgo por Covid-19

En conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que en estos momentos no hay condiciones para realizar reuniones presenciales, pues la pandemia de Covid-19 sigue activa.

El funcionario puntualizó que el mejor regalo que se les puede hacer a los papás durante esta emergencia sanitaria es no llevarles un riesgo de contraer la enfermedad y que tenga un desenlace fatal.

“Pedimos atentamente a la población eviten reunirse, eviten reunirse físicamente la epidemia sigue activa, no no es todavía momento oportuno para realizar fiestas, congregaciones, estén cercanos emocionalmente de sus señores padres y abuelos y eviten reunirse, más adelante los celebrarán, la mayoría de ellos son de edad suficiente como para estar en condición de mayor riesgo de complicarse y es el mejor regalo Lore que le pueden hacer en este momento al papá es no llevarle un riesgo de tener comida y de tener un mal desenlace de Covid”, apuntó.

De igual forma, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, pidió a la ciudadanía ser responsable este Día del padre al recordar que 16 entidades del país continúan en semáforo rojo, lo cual implica un alto riesgo de contagio de coronavirus.

“También llamamos lógicamente a toda la población en México a que el día de mañana pueda ser responsable en el hecho de la protección precisamente a sus seres queridos, a sus amistades, a todas las personas con las que se encuentra, tratando de limitar lo más posible recordando que todavía hay 16 entidades federativas que están en rojo, tratando de limitar la movilidad y guardando la sana distancia y tratando siempre de cuidar sobre todo a los adultos mayores que muchos de ellos seguros son padres, seguros son abuelos, pues hay que cuidarlos también el día de mañana”, expuso.

Previamente el funcionario informó que en México al 20 de junio registra 175 mil 202 casos confirmados de a Covid-19, de éstos 23 mil 568 son activos, además de 20 mil 781 defunciones.