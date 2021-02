Pide Segob evitar desinformación sobre vacuna Sputnik V

La titular de Segob aseveró que son falsas las versiones que indican que esa vacuna no es segura.

Escucha la nota:



La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a la población y a los gobernadores a evitar las campañas de desinformación que ponen en duda la seguridad y efectividad de la vacuna rusa Sputnik V.

Al concluir el encuentro con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gabinete de salud y parte de los secretarios federales, aseveró que son falsas las versiones que indican que esa vacuna no es segura para las personas de la tercera edad, que su eficacia no está probada, que no hay autorización y otros señalamientos.

Información relacionada: Llama Sánchez Cordero a evitar discriminación sistémica

Por lo anterior, convocó a los gobernadores a hablar del tema con los Secretarios de salud de sus entidades quienes ya tienen la información oficial, para que puedan transmitirla a la población y reiteró su llamado “a rechazar noticias falsas sobre la vacuna rusa y a rechazar la desinformación y la confrontación”, que dijo, es e objetivo de algunos.

Los mandatarios integrados a la Conago apuntaron que en esta reunión además de hablar del esquema de vacunación, también analizó los calendarios, ajustes y coordinación para la implementación de la estrategia de vacunación.