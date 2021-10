Pide SCT ayuda a legisladores con más recursos para infraestructura carretera

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, afirmó que el Gobierno Federal no ha descuidado el mantenimiento de caminos y redes alimentadoras.

Al comparecer ante comisiones en la Cámara de Diputados, el funcionario federal fue cuestionado por diputados de oposición y también de la mayoría, por el mal estado en que se encuentra la red carretera federal.

Legisladores de todos los partidos coincidieron en advertir sobre el alto grado de inseguridad que priva en dichas vías, así como las afectaciones que generan bloqueos de casetas y carreteras por parte de organizaciones y grupos tanto sociales, como delincuenciales.

Al destacar la labor de la SCT en la presente administración y en el último año, reconoció que para el desarrollo de la infraestructura necesaria se necesitan más recursos federales.

El secretario Díaz Leal pidió ayuda a los congresistas que en breve aprobarán el Presupuesto 2022.

“Yo sí les pido el apoyo a ustedes para que tengamos mayor presupuesto en ese rubro, para que tengamos mayor inversión (…) creo que necesitamos hacer un esfuerzo mayor, eso requiere recursos federales”, planteó.

A las críticas de los congresistas y la recomendación de que también le pida apoyo al Presidente de la República que lo limita y lo subordina, el servidor público afirmó que sí le ha solicitado respaldo al mandatario federal.

Mantenimiento y cuotas carreteras

Reconoció que las vías de comunicación federales necesitan mantenimiento y obras de reparación e incluso, algunas deben ser reconstruidas, tras los daños provocados por fenómenos naturales como intensas lluvias, huracanes y sismos.

Ante los reclamos de los legisladores por los altos cobros en el peaje en carreteras concesionadas, aclaró que es la Secretaría de Hacienda y no la SCT la que fija las tarifas, y generalmente lo hace conforme al nivel de la inflación.

Agregó que independientemente, la dependencia a su cargo está revisando concesiones carreteras, para impedir que se apliquen aumentos en las tarifas de manera “exponencial” e incluso está valorando la posible cancelación de algunas, porque en muchos casos, hace tiempo ya que el Estado pagó la construcción y todo está resultando en utilidad sólo para las empresas.

Santa Lucía

Respecto a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del Nuevo Aeropuerto que se erigía en Texcoco, el secretario Díaz Leal manifestó que la decisión fue necesaria.

Puntualizó que el proyecto está en manos del Ejército Nacional, cuyos ingenieros lo han sorprendido por capacidad en la materia, aunado a que SCT participa en la obra, cooperando con la milicia y atendiendo asuntos como el de la seguridad del espacio aéreo y la capacitación de elementos militares para la operación de esa terminal.

En términos similares, el integrante del gabinete federal se pronunció sobre la construcción del Tren Maya, del desarrollo del Corredor de Istmo y otras grandes obras impulsadas por el Ejecutivo Federal.

Subordinación AMLO

Al plantear demandas y reclamos por la decisión del Ejecutivo Federal de concentrar los recursos para infraestructura en las que calificaron como “obras faraónicas” que ni siquiera están a cargo de SCT, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, así como el Corredor del Istmo, también se le pidió su renuncia.

El diputado panista Javier González llamó al secretario a no aceptar el sometimiento al que lo tiene sujeto el Primer Mandatario. El congresista enfatizó que su capacidad no está en duda, pero si no le permiten cumplir sus funciones, como le ocurrió al anterior secretario, Javier Jiménez Espriú, debería renunciar.

“Y renuncie, renuncie a las indicaciones que le da el inquilino del Palacio Nacional y que quede claro, no es por falta de capacidad, sin o más bien por el sometimiento al que lo obliga el Ejecutivo nacional (…) y aquí le dejo su renuncia”, planteó el legislador.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón y otros congresistas de oposición invitaron al secretario de Comunicaciones a dar su verdadera opinión sobre la terminal aérea de Santa Lucía y el Tren Maya.