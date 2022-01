Pide PAN al presidente retirar designación de Pedro Salmerón como embajador

La secretaria general del PAN Cecilia Patrón junto con legisladoras locales y federales hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que retire la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

En una conferencia conjunta, advirtieron que se revictimiza a las mujeres que fueron acosadas por el ex académico del ITAM con este nombramiento, por lo cual Acción Nacional anticipó que votará en contra de que llegue al servicio exterior.

Cecilia Patrón, lamentó que se presione a las víctimas a presentar las denuncias, cuando se sabe que tienen miedo de hacerlo.

“Y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales del país, de detener desde el Senado esta decisión; donde está ese servicio exterior feminista cuando quieren poner a un violentador”, afirmó.

En tanto, la senadora Kenia López anticipo que habrá un voto en contra de este nombramiento y cuestionó al historiador por cerrar su cuenta en redes sociales.

“Hoy cerró sus redes sociales, hoy ya no tiene abierto su Twitter, pero la verdad es que borrando su cuenta no borra su historia, es una historia de violencia, de agresión, de extremos; por eso un abusador no puede representar a los mexicanos en el extranjero”, advirtió.

En tanto, la diputada local del PAN Daniela Álvarez, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede definir los tiempos de las víctimas, ya que cada una tiene su momento para procesar el abuso del que fueron objeto, por lo que no debe exigir que se presenten denuncias en un tiempo determinado.

En el mismo sentido, la legisladora local Luisa Gutiérrez Ureña, quien ha denunciado por acoso al morenista Nazario Sánchez, expresó su solidaridad con las víctimas, y pidió al primer mandatario escuchar las denuncias de las mujeres que sufrieron acoso sexual por parte de Pedro Salmerón.