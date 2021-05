Pide MOVNDMX al presidente vetar ley de FGR

Las víctimas señalaron que durante la discusión legislativa para la expedición de la ley no se escuchó a todas las voces y no terminaron de resolverse las legítimas preocupaciones.

Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se manifestaron afuera de Palacio Nacional para solicitarle al Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, para que haga uso de su facultad de veto respecto a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas reformas en la materia.

Las manifestantes, principalmente madres de familia, señalaron que esta solicitud deriva del análisis del dictamen legislativo en el que han observado que el proyecto de la Ley de la FGR incluye artículos y propuestas de reformas a diversas leyes que implican un retroceso en los derechos y garantías para toda la población, pero principalmente para las familias de personas víctimas de desaparición.

Las víctimas señalaron que durante la discusión legislativa para la expedición de la ley no se escuchó a todas las voces y no terminaron de resolverse las legítimas preocupaciones sociales al respecto. Ni para el caso de las escuchadas y menos para las no escuchadas.

La legislación fue aprobada ante el descontento manifiesto por parte de víctimas y colectivos de familiares, quienes con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas en temas de procuración de justicia expresaron no sólo los problemas, sino incluso las posibles soluciones, dijeron.

Recordaron que el Presidente ha expresado que su gobierno no escatimará en emplear los recursos necesarios para atender el problema de las desapariciones en México; actualmente existen en México más de 87 mil personas desaparecidas, así como un gravísimo rezago forense cuantificado en la existencia de por lo menos 50,505 cuerpos no identificados en México., por ello solicitaron sea usada su facultad de veto.

Al ser atendidas por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, solicitaron también una audiencia con el Presidente para exponerle la situación de las víctimas de desaparecidos.