Pide Morena al INE instalar todas las casillas para consulta de revocación

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a instalar e número de casillas que marca la ley para la Consulta de Revocación de Mandato y manifestó su inconformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que los partidos no pueden promover este ejercicio.

Durante una gira de trabajo en el estado de Aguascalientes, el líder partidista pidió a los Consejeros Electorales hacer un ejercicio de austeridad como lo propuso el Gobierno Federal “apriétense el cinturón, tengan todas las casillas y permitan al pueblo de México dar este paso histórico hacia una democracia participativa” y señaló que no está de acuerdo en que se no cumplirse con el número, no pueda sancionarse a los consejeros electorales.

Delgado Carrillo, sostuvo que los partidos políticos deberían tener la oportunidad de promover la consulta de Revocación de Mandato; no obstante, dijo, su partido será “muy respetuoso de lo que marca la Ley en cuanto a lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en este periodo”.

“No tiene sentido que existan limitantes, ya que un partido político tiene derecho a decir por qué quiere que continúe el gobierno en turno o por qué no quiere que continúe. La Revocación de Mandato debería ser un debate democrático y abierto, no con limitantes como lo ha establecido la Corte”, declaró Delgado en conferencia de prensa.