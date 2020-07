Pide López-Gatell evitar buscar culpables por la pandemia de Covid-19

Escucha la nota:



Tras las críticas en su contra por responsabilizar a los gobiernos estatales de proporcionar información inconsistente; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos no buscar confrontaciones buscando culpables respeto a la pandémica de Covid-19 y enfocarse en el combate al virus.

Durante la conferencia sabatina, López-Gatell afirmó que las lecciones humanas de la emergencia sanitaria no tienen que ver con culpar a una persona con nombre y apellido, y asegura que nadie es responsable de la situación por la pandemia.

Información relacionada: Aplicarán 100 mil pruebas más de Covid-19 en CDMX

Aprovechó para reconocer a las autoridades de salud, desde el presidente de la República, hasta gobernadores y los gobiernos municipales por la procuración de medidas de salud para atender la emergencia sanitaria.

Tras admitir que la pandemia va para largo, señaló que no se debe pensar que “las acciones de prevención solo deben venir por instrucciones del gobierno de México, los gobiernos estatales, toda la sociedad, por eso enfatizábamos ayer esto requiere una visión de Estado”.

Ante ello, pidió seguir las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, incluso, él mismo se colocó un cubrecocas durante su exposición en la conferencia desde Palacio Nacional.

“Lo importante aquí es encontrar a la vida propia y a la vida de los cercanos y no tan cercanos, ciertas prácticas que son sencillas, mantener la sana distancia si no hay necesidad de salir no salir, proteger el estornudo utilizar los cubrebocas como un instrumento auxiliar”, expuso.