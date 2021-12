Pide Iglesia acudir en grupos pequeños a la Basílica de Guadalupe

Al resaltar que millones de peregrinos a lo largo del año -particularmente entre el 9 y 12 de diciembre- acuden ante el altar de la Virgen de Guadalupe en su Basílica; la iglesia católica recuerda que el este 2021, se conmemoran los 490 años de las Apariciones de la Madre de Dios a san Juan Diego en el Tepeyac, y por segunda ocasión las celebraciones se llevarán a cabo bajo el riesgo persistente de propagación del Coronavirus.

“El año pasado, con una emergencia sanitaria más grave que la actual, se ejecutó un programa emergente para evitar las concentraciones en el recinto. Los resultados dejaron ver el gran sentido de responsabilidad de los devotos guadalupanos”, indica la Arquidiócesis Primada de México través de la editorial del semanario Desde la Fe.

Información relacionada: Peregrinos no podrán pasar la noche en la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre

“En esta ocasión las puertas del santuario estarán abiertas; sin embargo, el llamado es a seguir celebrando a la Guadalupana en las comunidades de origen, o acudir en pequeños grupos, con las medidas de sanidad ya conocidas por todos”, recalcó.

Aseguró que el rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez, ha sido muy claro al señalar que en este tiempo de pandemia la invitación es a seguirnos cuidando; las puertas de la Basílica de Guadalupe estarán abiertas, pero la estancia del peregrino en el santuario no podrá ser mayor a 15 minutos; por ello, las personas que deseen acudir y permanecer más tiempo lo podrán hacer durante todo el mes de diciembre, y no solo el 11 y 12.

Para este año, el santuario mariano ha preparado una serie de iniciativas a fin de celebrar a distancia a la Virgen. Una de estas es que los fieles envíen o se tomen una foto en un módulo que se encuentra en el atrio, para que durante las celebraciones las fotografías ocupen las bancas del recinto. También podrán dejar por escrito sus peticiones, mismas que serán puestas a los pies de la Virgen de Guadalupe

Las autoridades, en particular la alcaldía Gustavo A. Madero, han implementado un operativo para evitar más contagios. Y entre las restricciones que han dado a conocer es que no se podrá pernoctar ni en el atrio ni en las inmediaciones; también han sugerido no llevar niños ni adolescentes para agilizar la afluencia, así como contar con el esquema completo de vacunación, pasar por los cuadrantes sanitarios fuera del templo y cumplir con el uso de cubrebocas.

Durante esta pandemia, “la Iglesia ha sido un claro ejemplo de organización para continuar con sus actividades, priorizando el cuidado de las personas, y con las medidas implementadas para este año en la Basílica, la Iglesia y las autoridades civiles quieren motivar a seguir celebrando a la Emperatriz de América evitando concentraciones y contagios, porque en este momento, la mejor manera de homenajear a la Virgen de Guadalupe, es valorando la vida, concluye la Arquidiócesis Primada de México.