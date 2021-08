Pide Graue remoción de director del IIE por haber dicho que “feminicidio es un acto de amor”

Escucha la nota:



Tras haber declarado en Radio Universidad que los feminicidios son un acto de amor, el doctor Iván Ruiz García será removido como director del Instituto de Investigaciones Estéticas.

La solicitud de la remoción fue hecha por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, a la Junta de Gobierno de la Universidad.

Lamenta las declaraciones del director del IIE

A través de una misiva dirigida al presidente en turno de la Junta de Gobierno, Javier Garcíadiego Dantan, el rector hace referencia a las lamentables declaraciones que Ruiz García hizo a Radio Universidad, de las que se tuvo conocimiento ayer 25 de agosto.

¿Cuáles fueron las declaraciones del director del IIE?

En días pasados el director del Instituto de Investigaciones Estéticas dijo en declaraciones vertidas en la radio universitaria: “yo nunca me he declarado feminista ni aliado, se me hacen términos vánales, creo que el feminismo y los feminicidios o los homicidios, como los nombran en diferentes países de América Latina, pues tienen un componente muy pasional, yo he pensado mucho que los feminicidios en los que abordé en el caso de Docufricción y que aquí en (inaudible) están pre enunciados son finalmente un acto de amor”.