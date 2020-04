Pide cónsul de México en NY “comprensión y paciencia” ante casos de COVID-19

Escucha la nota:



Luego de que la comunidad mexicana en Nueva York ha denunciado escaso apoyo de parte del gobierno mexicano en apoyo a familiares de personas que han fallecido víctimas de COVID-19; el cónsul de México en la ciudad estadounidense, Jorge Islas pidió comprensión y paciencia para atender todas las demandas de los connacionales, derivado de la emergencia sanitaria.

Al ofrecer información sobre los principales servicios que ofrece el consulado en estos momentos de la contingencia, el diplomático afirmó que se está trabajando 24 horas, los siete días de la semana “con la disposición para atenderlos, están saturadas las líneas, cierto, pero tenemos hasta 20 operadores atendiendo todas las dudas y los comentarios para poder satisfacer la altísima demanda que traemos”.

Mexicanos en NY enviaron hace unos días una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le solicitan de manera “urgente” acciones a favor de la comunidad que está padeciendo a causa del coronavirus.

“Tenemos muchas viudas, tenemos muchos huérfanos y cerca de 300 muertos, es importante recalcar que muchos no están siendo reclamados y están reportados como perdidos. Necesitamos acciones de apoyo y asesoramiento en la comunidad que aporta tanto a la economía mexicana de manera urgente”, se lee en el escrito.

Aseguran que paisanos se han quedado sin trabajo, y no están recibiendo ningún tipo de apoyo de parte del gobierno de Estados Unidos, nuestra gente no sabe qué hacer. Está en incertidumbre, muchos no saben que van a comer muchos están siendo desalojados.

“Nosotros los migrantes de Nueva York en su mayoría apoyamos su gestión, pero no sentimos completamente solos en esta tragedia nuestra comunidad está padeciendo”, recalcaron en el documento.

Ante ello, el consulado mexicano abrió una conversación vía remota para atender demandas y aclarar dudas de compatriotas en aquella ciudad en donde asegura que sí se están atendiendo las demandas y expone algunas de las acciones.

Johannes Jácome, encargado de protección a mexicanos en NY, explicó que se realizan gestiones para el pago de los servicios funerarios, y en caso de que los familiares ya hayan realizado el pago, se les hace el reembolso.

“Lo que hacemos con las funerarias, tratamos de absorber una parte de ese compromiso económico, mandamos una carta a la funeraria diciendo que nosotros vamos a cubrir parcialmente el pago. En algunos otros casos, habían pagado las personas a las funerarias y en ese sentido nos ponemos de acuerdo con las personas de manera directa para hacerles un reembolso”, indicó.

Ante la alta demanda de solicitudes para diversos apoyos en aquel país, el cónsul mexicano dejó en claro que de momento la prioridad son los apoyos para servicios funerarios y repatriación de los restos.

“Los apoyos que en este momento se están dando son los que tienen que ver con la coyuntura en la que estamos y en este momento la mayor demanda que tenemos es el apoyo funerario de los seres queridos que han fallecido”, expuso.

De acuerdo a las últimas cifras de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), van 311 mexicanos fallecidos en EU, de los cuales 258 se han reportado en NY. Según los registros de las autoridades mexicanas, el 55 por ciento eran originarios de Puebla, y el resto de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos.