Pide AMLO a universidades públicas manejar su presupuesto con honradez

Escucha la nota:



Con el fin de que se respete la austeridad republicana y no se sigan robando el dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las universidades públicas a manejarse con honradez en los recursos públicos.

El mandatario dijo esta mañana que la reforma a la Ley de Educación Superior busca garantizar la gratuidad de ésta. Por ello, insistió en combatir la corrupción dentro de las universidades para evitar que haya más “estafas maestras”.

Información relacionada: UAM reanuda este lunes 4 de enero sus actividades académicas

“Se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas respetando su autonomía para que se administre con honradez el presupuesto, que no se roben el dinero, que haya austeridad republicana, tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción para que haya honestidad en el manejo del presupuesto. Ya no la estafa maestra”, expuso.

El pueblo es el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. Conferencia matutina. https://t.co/bXbPobRp8x — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 4, 2021

Comentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2021 están garantizadas más de 300 mil becas de 2 mil 400 pesos para estudiantes de educación superior de escasos recursos.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que Nohemí Leticia Ánimas, coordinadora nacional del Programa de Becas para el Bienestar, dio positivo al coronavirus y se va recuperando.