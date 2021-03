Pide AMLO a mexicanos no confiarse ante tercera ola por Covid-19

Escucha la nota:



Ante la posibilidad de una tercera ola de contagios en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no confiarse y dijo que se está acelerando el proceso de vacunación en adultos mayores para “que nos agarre vacunados”.

Durante la entrega de instrumentos musicales y evaluación de Programas Prioritarios en Tuxtepec, Oaxaca, el mandatario estimó que en abril concluirá la vacunación para adultos mayores.

“Si vacunamos a los adultos mayores de 60 va a bajar la mortalidad Covid en 80 por ciento. Por si se no viene otra oleada de contagios, ya van dos. No nos nos debemos de confiar ahora, debemos de vacunar para evitar que venga una tercera ola y si viene una tercera ola que nos agarre vacunados”, expuso.

El presidente agradeció a Estados Unidos, China, Rusia e India que están ayudando para conseguir las inyecciones y continuar con el proceso de vacunación en el país.

Reiteró que él no se ha querido vacunar hasta que le toque su turno a pesar de que le han sugerido que lo haga como otros presidentes del mundo lo han hecho. Criticó que solo “los machuchones” se vacunan primero.

Por otro lado, el mandatario destacó los apoyos económicos que se han distribuido en Oaxaca para adultos mayores, personas discapacitadas y becas para jóvenes, proceso que se adelantó ante la próxima veda electoral. “Para que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato”.

“Que se acabe eso de repartir despensas, materiales de construcción en la víspera de las elecciones. Eso está mal visto, hay que respetar la veda electoral y que los ciudadanos elijan libremente”, remarcó.

López Obrador insistió en que no buscará la reelección, aseguró que se jubilará en 2024; sin embargo se comprometió a no dejar proyectos u obras inconclusas tal y como lo hicieron, dijo, gobiernos anteriores.

“Nosotros no queremos la reelección, yo termino si lo decide el pueblo y el creador en el 24 y ahí concluyó mi trabajo porque me voy a jubilar ya me voy a Palenque, Chiapas a mi casa y no quiero que se queden obras inconclusas”, expuso.