Pese a repunte en casos COVID-19, legisladores tendrán sesión presencial

En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política informó que la primera sesión de la Comisión Permanente, a realizarse este viernes 7 de enero de 2022, se llevará a cabo en modalidad presencial.

Ello, pese a los cada vez más altos riesgos de contagio por COVID-19 y a que, hasta el momento, desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta este 5 de enero de 2022, al menos seis diputados federales y un par de altos funcionarios del recinto, incluyendo a la Secretaria General, Graciela Báez están contagiados por COVID-19.

La vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aleida Alavez consideró que no hay peligro de contagio entre los asistentes a la Comisión Permanente, ya que a ese organismo pertenecen sólo 37 congresistas.

Puntualizó que cualquier cambio en las medidas sanitarias de prevención aplicables a los trabajos de la Comisión Permanente, será definido por la Mesa Directiva de la Cámara, cuyo presidente, el morenista Sergio Gutiérrez, es uno de los contagiados.

“El viernes se va a hacer una sesión presencial, sustituirá al diputado Sergio Gutiérrez la senadora Olga Sánchez Cordero y se hará en modalidad presencial”, dijo la diputada Alavez Ruiz.

Diputados con pruebas, personal sin pruebas

Consultada respecto a las medidas de prevención en el caso de trabajadores de la Cámara, personal de las bancadas, asistentes y auxiliares de los congresistas y la prensa acreditada, a quienes el recinto ya no provee pruebas de detección de COVID-19, a diferencia de los diputados federales, que tienen la libertad de someterse o no a los reactivos, la congresista insistió en que no hay razón alguna para redoblar cuidados.

“Afortunadamente no estamos en ningún semáforo que nos impida todavía tomar unas medidas distintas a lo que implica una convocatoria como está hecha para el viernes próximo”, respondió.

Diputados federales y funcionarios contagiados

Del 31 de diciembre de 2021, a este miércoles 5 de enero de 2022, en la Cámara se conoció de al menos ocho casos de contagio con coronavirus, de seis legisladores y legisladoras y dos funcionarios del recinto.

El viernes 31 de diciembre, el diputado de Morena, Miguel Torruco, informó públicamente en redes sociales, sobre su contagio con el virus. Posteriormente, el legislador borró el mensaje publicado en su cuenta en Twitter, @MiguelTorrucoG, donde dio a conocer el hecho.

El domingo 2 de enero de 2022, otra integrante de la fracción morenista hizo del conocimiento público su contagio.

Al día siguiente, el lunes 3 de enero, presentó una notificación similar el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez.

Horas después, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra; la integrante de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega; así como el integrante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza, confirmaron en redes sociales sus respectivos contagios con COVID-19.

Aunque no lo dio a conocer en redes sociales, se confirmó el contagio de la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez; y también se habló del contagio de un integrante del equipo técnico de la Junta de Coordinación Política.