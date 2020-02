Pese a opositores, Tren Maya va: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Tren Maya no afectará el medio ambiente en las zonas por donde pasará, y dijo que tienen derecho a manifestarse quienes se oponen al proyecto ferroviario o tienene una agenda contraria.

“La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados del sureste del país, se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción. No se afecta el medio ambiente, se mejora ¿por qué? el transporte es un ferrocarril que no genera emisiones”, sostuvo.

Durante su conferencia matutina, afirmó que los inconformes buscan afectar a su administración para que no se cumplan los compromisos que hizo en campaña, sin embargo, se tienen los derechos de vía y no habrá afectación a las reservas ambientales porque se usará la vía que se colocó desde hace décadas.

Para el jefe del Ejecutivo federal los opositores a este y otros proyectos son libres de manifestarse, por lo que aseguró que su gobierno no usará la violencia para frenar a los inconformes.