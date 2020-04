Pese a más violencia familiar por cuarentena, refugios no están saturados: Indesol

Escucha la nota:



Los refugios para mujeres víctimas de violencia no están saturados, afirmó la titular del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), Luz Rosales.

Ello, pese a que se reporta un incremento de hasta 80% en las llamadas de auxilio por parte de las agredidas, en el marco de la emergencia nacional por coronavirus y las medidas de aislamiento social.

En reunión virtual con integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la funcionaria federal señaló que no se puede hablar de saturación en los refugios.

Afirmó que cuando dichos centros están trabajando a toda su capacidad, se buscan opciones para ubicar a quienes están solicitando ayuda y buscan huir de la violencia en sus hogares.

“Cuando en un refugio les llegan mujeres y ya está saturado el refugio o no hay refugios en la zona, a través de los institutos de las mujeres estatales o del contacto que se tenga con otras dependencias, se busca dónde la mujer puede ser recibida porque la mujer no puede ser atendida. Algunos refugios únicamente tienen para cuatro familias, otros refugios tienen hasta 11 y 13 familias, pero sin embargo, todavía no podemos decir que están saturados los refugios”, justificó.

No obstante, la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Karla Berdichevsky, informó que el año pasado hubo una cifra muy elevada de mujeres mayores de 15 años que dijeron ser víctimas de violencia extrema, con nueve millones de casos.

“En 2019 se tenían entre las mujeres mayores de 15 años unidas, un poco más de nueve millones de casos de mujeres que reportan vivir en violencia extrema. Y entre ellas, la violencia de pareja en los últimos 12 meses, se tuvieron un reporte de dos millones de casos”, dijo.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recordó que de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, en las últimas semanas se ha registrado un incremento de 80% en las llamadas de auxilio por parte de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y eso genera una gran preocupación social.

En el encuentro virtual con representantes del Indesol y la Secretaría de Salud, las congresistas cuestionaron en repetidas ocasiones cuándo comenzarán a fluir los recursos aprobados para la operación de refugios este 2020.

Las funcionarias federales respondieron que el pago correspondiente al mes de abril se liberará la semana entrante, y fueron enfáticas en aclarar que el Instituto, adscrito a la Secretaría del Bienestar, no tiene el dinero en sus cuentas, sino que es la Secretaría de Hacienda la encargada de liberar esas partidas.

Cada refugio podría recibir, dependiendo de su capacidad, entre tres y siete millones de pesos para operar en lo que resta del 2020, agregó Luz Rosales.

Añadieron que hasta el momento, no hay reportes de personas contagiadas por coronavirus Covid-19, y que se encuentren resguardadas en refugios.