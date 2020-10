Pese a enorme daño, ‘no se ve’ cancelación de reforma energética: Pemex

Escucha la nota:



El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, dijo no ver la cancelación de la reforma energética “que ha hecho al país un enorme daño”.

“La reforma energética de 2014, a seis años de distancia llevan 22 mil barriles, que eso es lo que han aportado a la producción nueva de aceite en el país. Hay posibilidades de inversión, tienen los lotes, tienen la concesión, tienen mano en ellos, pero no han hecho inversión. Entonces, a pesar de todo eso los contratos se han respetado, están respetados, estamos esperando que invierta, cosa que no han hecho, entonces yo no veo dónde está la cancelación de la reforma energética”, expresó.

Al comparecer por casi nueve horas ante diputados federales, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, Romero Oropeza se presentó a la defensiva, ante los cuestionamientos de legisladores de oposición, que incluso le pidieron su renuncia.

Información relacionada: Defiende Octavio Romero situación de Pemex; Morena le aplaude

Por momentos el funcionario se mostró molesto con las preguntas, algunas otras veces se declaró ofendido, en distintas ocasiones les pidió no mentir y algunas otras, les recomendó no leer ciertas publicaciones periodísticas ni tomar opiniones de expertos, como si fueran “la Biblia”.

Aclaró que nunca dijo que Pemex fuera una empresa “maravillosa”, por el contrario, reconoció los problemas que enfrenta, como la “brutal” caída de las ventas, a causa de la pandemia por coronavirus.

A quienes se pronuncian a favor de que Pemex desaparezca, les dijo que no saben de lo que hablan.

Justificó el gasto de la empresa al afirmar que no es ineficiente, ya que su principal problema, es la gran carga tributaria que lleva.

Entre enero y septiembre de este 2020, entregó a la Secretaría de Hacienda 490 mil millones de pesos, y sólo recibirá del Ejecutivo Federal, los 46 mil millones de pesos del proyecto de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

A los 490 mil millones, se sumarán otros 428 mil millones de pesos que Pemex tiene en caja y debe entregar a la Federación, por ello, apuntó, su balance final es de menos 197 mil millones de pesos.

A lo largo del encuentro, legisladores de la oposición le pidieron renunciar; lo llamaron “caradura”; le preguntaron si vive en otro planeta distinto a la Tierra, donde Pemex es “el paraíso”; ello, tras afirmar que es la petrolera más endeudada en el mundo, y la que reporta más contagios y decesos por COVID-19, también a nivel global.

En tono defensivo, fue insistente en señalar que nunca afirmó que la empresa está “en jauja” ni es un “mundo ideal” porque tiene serios problemas, como la caída en las ventas a causa de la pandemia.

A los congresistas que lo llamaron “mentiroso”, les dijo que no le gustó el calificativo.