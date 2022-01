Pese a cambios en outsourcing en diciembre se perdieron 300 mil empleos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reclamó que pese a que se modificó la ley en materia de outsourcing en diciembre se cayeron más de 300 mil empleos.

Es una práctica para no pagar prestaciones porque en enero vuelve a subir, ya lleva tiempo eso, remarcó el Jefe del Ejecutivo federal al subrayar que prevalece la subcontratación ilegal.

Información relacionada: AMLO insiste que la revocación de mandato es un proceso democrático

“Pensábamos que ya con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo; no, todavía. Voy a decir algo. En primer lugar en este diciembre en este mecanismo de despidos lo tuvo el Tecnológico de Monterrey y ¿por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados”, expuso el mandatario.

López Obrador señaló que en su reunión matutina con el gabinete de Seguridad también recibió el reporte de las empresas que realizaron despidos masivos en diciembre pasado.

“Hoy me estaba enterando de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero, pero haciendo el análisis en las empresas que llevan a cabo esta práctica, analizando una por una, encuentra uno que la mayor parte tiene que ver con servicios y con lo educativo, o sea los maestros que están por contrato, los despiden y los vuelven a contratar”, insistió el presidente de la República.