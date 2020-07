‘Perturba’ a críticos buena relación AMLO-Trump: Padierna; PRD critica visita

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado una buena relación con el presidente Donald Trump y esto se reflejará en la visita que el mandatario mexicano realizará a Estados Unidos, lo cual “perturba” a los críticos de la presente administración, afirmó la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Dolores Padierna.

Sin mencionar los mensajes del presidente Trump publicados en Twitter, un par de días antes de la visita del Presidente López Obrador, donde lució el muro que construye en la frontera con México, la diputada Padierna Luna afirmó que los críticos del Jefe del Ejecutivo federal tienen “arrebatos” de nacionalismo que son contradictorios.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2020