Personal de salud lamenta muerte de 584 compañeros; llaman a movilización el 1 de julio

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud entregaron en la Secretaría de Gobernación su pliego petitorio en donde demandan insumos de calidad para atender a pacientes con Covid-19, porque hasta el momento se han contagiado 39 mil trabajadores médicos y 584 han muerto por no tener materiales que les permitan evitar no correr riesgos durante su labor; además piden que en caso de contagio se les reconozca el riesgo de trabajo y no incapacidad por enfermedad general con la cual les reducen sus salarios; contratos permanentes a quienes están trabajando en la emergencia sanitaria; la revisión y desinfección de sus áreas de trabajo y reinstalación de sus compañeros que fueron dados de baja por protestar.

En conferencia de prensa, Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Siglo XXI, indicó su pliego petitorio lo han entregado en la Secretaría de Salud y el IMSS, pero hasta el momento no han tenido respuesta, por lo que marcharán el 1 de julio en la Ciudad de México y 11 ciudades más del país.

“Sumando un total de 584 muertes entre trabajadores de salud y 39 mil 32 contagios, de los 200 mil totales en nuestro país, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro los seguimos poniendo nosotros los trabajadores de salud”.

Explicó que este viernes buscaban un encuentro con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero “ella prefirió salir de gira a Michoacán”.

“En la Ciudad de México estaremos saliendo el 1 de julio a las 3 de la tarde sobre Reforma, los trabajadores de Salubridad se reunirán en Reforma, los trabajadores del IMSS en las Oficinas Centrales del IMSS también ahí en Reforma, afortunadamente ya esta curado Zoé Robledo y esperamos que pueda atendernos, no como hoy que que Olga Sánchez Cordero se fue a Michoacán, cuando se supone que tendríamos que habernos reunido, seguimos en pie de lucha, al igual que 12 estados que están listos para marchar ese día”.

Indicaron que no están llamado a un paro de labores sino a una manifestación para quienes puedan acudir y reiteraron que no van contra ningún gobierno, sino contra los “sindicatos charros” que han permitido que sus condiciones labores sean precarias.