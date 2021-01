Perredistas buscan amparo contra integración de la Comisión Permanente

Escucha la nota:



Las legisladoras del PRD, Verónica Juárez y Mónica Almeida López promovieron, de nueva cuenta, un juicio de amparo contra la integración de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio del Congreso de la Unión, en la que el Sol Azteca no tiene a ningún diputado

Las perredistas argumentaron que lo anterior viola lo previsto en los artículos 1, 6, 7, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 41, primer y tercer párrafo, 49, 50, 66, 70, tercer párrafo, 78 y 133 de la Constitución Política.

*Información relacionada: Acusa PAN a ‘Servidores de la Nación’ de hacer propaganda política con la vacuna

No obstante, la juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, aún no admite a trámite la demanda de garantías debido a que apercibió a las congresistas para adjunten, digitalizado, el documento del que se advierta de manera fehaciente la representación que tiene Sergio Isaac Ruíz Ayala, quien firma electrónicamente la demanda de amparo, ya que no exhibió la documental de la que se advierta que cuenta con facultades suficientes para instaurar el presente juicio de amparo en su nombre y representación.

Es de mencionar que la Comisión Permanente quedó integrada por 19 diputados: 10 de Morena, tres del PAN, el PRI y el PT cuentan con dos diputados, Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario tienen un legislador, mientras que el PRD y el Verde no tienen representación.

El Senado cuenta con 37 legisladores: 18 de Morena, 6 del PAN, 4 del PRI, 3 del PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario cuentan con 2 senadores, mientras que el Verde Ecologista y el PRD solo tienen un legislador.