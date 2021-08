Permitir propaganda gubernamental durante promoción de la revocación: Delgado

Escucha la nota:



El líder del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado llamó a los senadores de la República, a hacer ajustes en la propuesta de reglamentación de revocación de mandato, con el fin de establecer que no haya veto para la propaganda del Gobierno Federal ni al Presidente de la República, durante el periodo de difusión de la consulta en la materia.

Lo anterior, pese a que el artículo 35 de la Constitución establece lo contrario.

Al acudir a la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República, Delgado Carrillo hizo la misma propuesta que ya había hecho ante los diputados federales de Morena, que en el transcurso de la semana también llevaron a cabo reunión plenaria previa al inicio de la nueva Legislatura.

“Yo creo que tiene mucho sentido que no se vete la comunicación oficial, que no se establezca una veda para la comunicación del Presidente de la República, porque es una consulta popular diferente, en donde lo que se consulta es la continuidad del gobierno en turno, pro lo tanto, creo que no se le puede tapar la boca al gobierno cuando de lo que se trata es que se defienda y diga por qué debe quedarse”, recalcó.

La legislatura deberá ocuparse de la consolidación de las reformas: Delgado

Durante su presentación ante los senadores morenistas, el dirigente señaló que la siguiente Legislatura, la cual entrará en funciones este 1 de septiembre, deberá ocuparse de la consolidación de las reformas con miras a transformar el país y terminar de “desmantelar” las estructuras del “viejo régimen”.

Apuntó que a la mitad del camino en el proyecto del Presidente de la República, es necesario reflexionar sobre el papel de Morena como partido, cuya organización se “extravió” después de la elección del propio Primer Mandatario.

Aseveró que Morena llegó a la elección de junio pasado cuando se encontraba “en su peor momento”, sin embargo, la “fuerza del movimiento” y el liderazgo del Jefe del Ejecutivo, permitió alcanzar un avance extraordinario. Ello, al ganar once gubernaturas.

Pese a ello, pidió hacer una autocrítica constructiva ara mejorar la organización en el partido y evitar que como en otros países, los proyectos progresistas fracasen y se fortalezca la derecha.

El partido no puede fallar en su siguiente reto, que es organizar y lanzar una movilización frente a la consulta de revocación de mandato.

Al referirse a ese proceso como “ratificación de mandato”, enfatizó que debe iniciar el impulso al procedimiento, para lograr que el Presidente sea ratificado en el cargo y con gran nivel de aprobación. “Se juega la continuidad de nuestro proyecto”, advirtió.

Delgado aseguró que Morena no puede continuar como movimiento y partido político

Dijo que Morena no puede seguir “parado” como movimiento y como partido político. Tampoco puede impulsar la transformación siendo un “club cerrado”, por lo que es momento de abrir la afiliación.

Lanzó un llamado a iniciar la formación de los Comités de Defensa de la llamada Cuarta Transformación en todo el país, a salir a afiliar a todas las personas que lo integren y a sumarlos a la organización en el partido.

Propuso que ese proceso inicie junto con el mes de septiembre y se extienda hacia marzo de 2022. Lo anterior, con el fin de movilizar a todos los afiliados en el marco de la consulta de revocación.

Afirmó que las tres grandes tareas del partido es reactivar su organización territorial, la formación política y la comunicación. Es por esa vía que se seguirá “derrotando a la derecha”, afirmó.

A los congresistas los convocó a “hacer partido”, es decir, que no sólo actúen en el Legislativo, sino que participen en la organización de los Comités señalados.

Adelantó que el próximo lunes, enviará a los senadores morenistas un documento con la ruta de reorganización del partido y de preparación de la “ratificación” de mandato.

Se logró ratificar el triunfo de la candidata Layda Sansores en Campeche

Sobre las elecciones en Campeche y el recuento de los votos ordenado por la autoridad electoral, aseveró que se logró ratificar el triunfo de la candidata Layda Sansores, por lo que exhortó al Tribunal electoral a ratificar los resultados de la revisión señalada en la que Morena no perdió y por el contrario, habría convalidado entre 500 y 600 votos más a favor.

Respecto a la renovación de seis gubernaturas en 2022, aseveró que Morena podría ganarlas todas y con ello, llegar al 2024, a la siguiente contienda presidencial, gobernando 25 entidades en la República.

Las encuestas para elegir candidatos, se llevarán a cabo en noviembre próximo, apuntó.

Al presentar a Mario Delgado, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, hizo un reconocimiento a las cuatro senadoras de la República que “sacrificaron” generosamente su interés personal de contender por la presidencia de la Mesa Directiva del recinto senatorial, frente a la recientemente reincorporada exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Monreal Ávila aprovechó para informar que, como parte de las decisiones internas en la bancada morenista en el Senado, se propuso nombrar vicepresidente de la Mesa Directiva al senador José Narro; y como una de las secretarias de ese órgano de gobierno, a las senadoras Verónica Camino y Celeste Sánchez.