Periodo extraordinario es un acto irresponsable: PRI

Escucha la nota:



La convocatoria para realizar un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados sigue en suspenso.

El Presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará una reserva para proponer que no se realice dicho periodo por razones sanitarias ya que no hay condiciones para reunir a 500 diputados.

Información relacionada: Alejandro Encinas pide parar la violencia contra las mujeres en Veracruz

“Me habló la presidenta Dulce María Sauri que me decía, nosotros vamos a presentar una reserva, somos 500 legisladores del país, viene una tercera ola y se me hace un acto un tanto irresponsable convocar, le dije, estas en tu derecho en presentarla y nosotros en consecuencia de actuar”, destacó el legislador de MORENA.

PAN a favor de periodo extraordinario

Por su parte, senadores y diputados del PAN advirtieron que sí están a favor de un período extraordinario, pero solo para discutir el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, ya que solo para estos asuntos existe el dictamen correspondiente.

“Todo está hecho para que no pase, hombre, entonces yo lo que les digo, no quieren que pase, díganlo, no quieran hacer toda una maroma para engañar como que si quieren, pero no quisieron, nosotros no nos vamos a prestar” aseguró el senador del PAN Damián Zepeda.

Existen más temas que han sido propuestos

Existen otras temas que han sido propuestos y que están pendientes para su discusión y eventual aprobación en la Comisión Permanente, como la prórroga para la entrada en vigor de las reformas en materia de subcontratación, la ratificación de los nombramientos de los Secretarios de la Función Pública y de Hacienda así como el nombramiento del gobernador del Banco de México.

Además, la ley reglamentaria para la revocación del mandato.

También está la propuesta de discusión y aprobación de un juicio de procedencia contra el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.