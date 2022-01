Pérdida acelerada del aprendizaje en alumnos que no regresaron a la escuela: Mexicanos Primero

Mexicanos Primero puso en evidencia la pérdida acelerada de aprendizaje entre los estudiantes que no regresaron a las aulas y siguen con el programa Aprende en Casa, quienes han retrocedido hasta tres ciclos escolares en comprensión lectora y matemáticas a causa de la pandemia, señaló la investigadora Katia Carranza.

Durante la presentación de la conferencia “Regresemos para Aprender”, apuntó que para recuperar el aprendizaje es necesario que los estudiantes permanezcan en la escuela segura al menos cinco horas diarias durante cinco días a la semana.

Los resultados correspondientes al área de lectura nos muestran que quienes se encuentran todavía a distancia no sólo no están aprendiendo, sino que están perdiendo conocimientos; un 8.3% de los niños, niñas y adolescentes que en abril lograron comprender un texto de cuarto grado, en diciembre ya no pudieron hacerlo.

Es más significativa la pérdida de aprendizaje en aquellos que ya no volvieron a la escuela, puesto que en abril el 64% pudo comprender un texto de tercer grado y en diciembre sólo lo hizo el 41%, es decir, disminuyeron en un 23%, añadió.

En matemáticas, informó, la situación es más compleja, “los niños, niñas y adolescentes en modelo híbrido empeoraron en 8.3%… De los que siguen a distancia, la pérdida de aprendizaje fue de 6.2%, y de quienes no regresaron a la escuela, casi 1 de cada 10 estudiantes de 10 a 15 años no puede nombrar un número de dos dígitos”, agregó.

David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, explicó que aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública no ha implementado un sistema de búsqueda y localización de estudiantes que no regresaron a las escuelas, sin embargo un cálculo inicial estima que podrían ser más de 2 millones los que por diferentes razones han abandonado los estudios.

Calderón planteó que para que el aprendizaje continúe y se recupere lo perdido cada estudiante debe contar con 5 x 5 x 5; es decir exigir cinco horas de escuela, cinco días a la semana, y cinco condiciones imprescindibles en cada escuela, garantizadas por la autoridad educativa y que son: 1) agua y jabón, y sanitizantes; 2) aire, lo que implica ventilación, distancia y cubrebocas; 3) apoyo socioemocional, con el juego y convivencia que hace falta; 4) refuerzo en los aprendizajes fundamentales en donde se ha diagnosticado retrocesos, y 5) participación, lo que incluye escuchar a la comunidad todo el tiempo.