Pemex no se dio cuenta al otorgar contratos a prima de AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en PEMEX “no se dieron cuenta o hubo omisión” al entregarle contratos a la empresa Litoral Laboratorios Indistriales, propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán, sin embargo dijo que ya le fueron retirados.

El mandatario aseguró que el año pasado fue informado por el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, de un posible conflicto de intereses debido a que la empresa de su prima ganó contratos con la paraestatal, sin embargo dijo que al ser notificado pidió que le fueran retirados.

Posteriormente la empresa de Obrador Olán se alió con otras para competir por nuevos contratos los cuales le fueron otorgados de nueva cuenta. Por lo anterior el Presidente aseguró que pidió al director de PEMEX que se actuara conforme a la ley.

De acuerdo a información otorgada por PEMEX el pasado 4 de diciembre, la prima del presidente habría omitido informar de su parentesco con el mandatario y por ello en esta misma fecha se determinó rescindir cualquier contrato con esta empresa.

López Obrador aseguró que decidir que no se le otorgaran los contratos a la empresa de su prima le da “tranquilidad de conciencia” porque no es corrupto y no le interesa el dinero; además criticó a quienes en gobiernos anteriores se hicieron ricos de la noche a la mañana y son “traficantes de influencias”.