Partidos rechazan discutir desaparición de poderes en Tamaulipas

Marko Cortés señaló que Morena en el Senado no tiene los suficientes votos para llamar a un periodo extraordinario.

Escucha la nota:



Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD señalaron que sus legisladores no darán un solo voto para convocar un período extraordinario de sesiones para que se discuta una desaparición de poderes en Tamaulipas, tras el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y una presunta orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En conferencia de prensa conjunta, el perredista Jesús Zambrano indicó que existe un acuerdo entre sus coordinadores parlamentarios de no permitir un periodo extraordinario para el tema Tamaulipas.

“Ya no lograron convocar al periodo extraordinario de sesiones que lo querían justamente para tratar el asunto de la desaparición de poderes en Tamaulipas, no vamos a acompañar ninguno de los partido aquí representados en la colación Va por México, no vamos de ninguna manera a permitir que salga un solo voto, este es un acuerdo con los coordinadores parlamentarios”.

Información relacionada: PAN, PRI y PRD aseguran que crimen organizado pone y quita candidatos

Por su parte, el panista Marko Cortés señaló que Morena en el Senado no tiene los suficientes votos para llamar a un periodo extraordinario.

“Con la actual integración del Senado de la República, que podría ser eventualmente quién aborde este tema no tienen los números para hablar de desaparición de poderes, pero fíjense hasta donde están dispuestos a vulnerar la soberanía de un estado, la soberanía que en este caso radica en las y los tamaulipecos, esto es inaceptable y completamente reprochable”.

Mientras que el priísta Alejandro Moreno aseguró que el caso Tamaulipas es una cortina de humo del gobierno federal “para distraernos de los temas importantes como el colapso de la línea 12 del Metro”.

“Lo hemos dicho, lo hemos señalado, respeto a la ley, respeto a la Constitución, respeto al Estado de Derecho, y la desesperación para tratar de distraernos”, finalizó.